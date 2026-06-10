Mini hoteles en estaciones de servicio: así son las cápsulas para dormir en la ruta

La idea de la empresa misionera apunta a que las estaciones de servicio dejen de depender exclusivamente del expendio de combustibles y generen ingresos a través del alojamiento temporal. El corazón de este sistema radica en el Box Flash, una unidad compacta de 2.60 por 3.80 metros que ofrece una habitación privada y funcional que cabe 10 m2 de superficie.

El diseño modular de estos mini hoteles permite un mantenimiento sumamente bajo y otorga la flexibilidad necesaria para adaptarse a esquemas de renta flexibles, ya sea por horas o por día completo. De esta manera, los paradores logran captar tanto al transportista que requiere una siesta corta como al turista en tránsito.

Una de las principales ventajas competitivas para los empresarios del sector es la velocidad de despliegue que ofrece la construcción en fábrica. Estos habitáculos autoportantes demandan un plazo de instalación de apenas 15 días, lo que permite que el punto de venta comience a generar ingresos prácticamente de inmediato, minimizando el impacto en la operación diaria de la estación.

La rentabilidad del proyecto se potenciaría mediante la integración tecnológica a la Red Flash, una cadena nacional que conecta estratégicamente a los diferentes paradores en rutas y puntos de alta concurrencia. Cada unidad opera vinculada a una aplicación móvil que ya se encuentra activa para el público general. Esta herramienta digital simplifica la gestión operativa, centraliza las reservas de los usuarios y automatiza el control del uso de cada módulo de forma remota.

Mini hoteles 3 Construcciones Flash.

Las estaciones de servicio sumarían una nueva unidad de negocio

La incorporación de este servicio se traduce de inmediato en un incremento del tiempo de permanencia de los clientes en la estación de servicio. Al pernoctar en el predio, los viajeros consumen de manera inevitable en el resto de los sectores de la estación, como el restaurante o el minimarket. Este círculo virtuoso eleva el ticket promedio por vehículo y dinamiza el movimiento general de la playa durante las 24 horas.

Finacieramente, el Box Modular es una alternativa escalable para inversores que buscan esquivar los riesgos de las grandes obras civiles. El formato constructivo permite un crecimiento por etapas, lo que habilita al comerciante a incorporar nuevas unidades a medida que la demanda del punto elegido valide el negocio. De esta forma, la inversión inicial se resguarda y se ajusta al rendimiento real del establecimiento.

Mini hoteles 4 Construcciones Flash.

Cuánto cuesta un mini hotel

El valor de referencia de fabricación se ubica en $1,2 millones por m2 (monto expresado sin IVA). De esta manera, la inversión total por cada módulo estándar de 10 metros cuadrados alcanza los $12 millones, una cifra competitiva si se la compara con los costos de la edificación tradicional. La relación entre el bajo costo de instalación y el rápido retorno de inversión posiciona a la propuesta como una opción atractiva para el sector.