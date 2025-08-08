Inicio Sociedad Casa modular
Moderna y eficiente: la casa modular que se adapta a todo tipo de climas y cuesta menos de 17.000 dólares

Las casas modulares son una opción práctica y moderna con excelente eficiencia térmica, y esta en particular, viene totalmente equipada

Por Valentina Araya [email protected]
 Precio y calidad en equilibrio perfecto

Las casas modulares se han convertido en una solución ideal para quienes buscan comodidad, diseño moderno y eficiencia térmica en una vivienda lista para habitar. Este tipo de viviendas no solo destacan por su practicidad, sino también por su excelente relación precio-calidad.

En esta oportunidad, te presentamos una casa modular de Mercado Libre, moderna y totalmente equipada, diseñada para que no pases frío en ningún momento del año.

Casa modular (1)
Diseño moderno, confort asegurado

Moderna y eficiente: la casa modular que se adapta a todo tipo de climas

Construida a partir de un contenedor marítimo reciclado de alta calidad, esta casa modular está pensada para ofrecer confort, durabilidad y un diseño funcional. Se encuentra en mercado libre por un precio de $16.800

Gracias a su aislación térmica con espuma de poliuretano proyectada de 2 pulgadas de espesor en estado sólido, es capaz de resistir temperaturas extremas de hasta -30°C.

Las características destacadas de esta casa modular son:

  • Estructura de contenedor marítimo reciclado.
  • Aislación térmica de alta eficiencia.
  • Instalación eléctrica completa con cableado oculto en manguera corrugada.
  • Revestimiento interior de Durlock.
  • Pisos vinílicos de fácil mantenimiento.
  • Baño completo con inodoro, lavamanos y ducha.
  • Cocina integrada de 1.2 m con mesada y bacha de acero inoxidable.
  • Aberturas de aluminio con vidrios.
  • Incluye aire acondicionado y termotanque eléctrico de 80 litros.
Casa modular (2)
Equipada para el frío y el calor

Ventajas de esta casa modular

En cuanto al transporte, la instalación y las condiciones de pago, el costo del traslado e instalación de esta casa modular se calcula de forma personalizada según la ubicación del cliente. El plazo de entrega estimado es de entre 30 y 45 días corridos a partir de la confirmación del pago inicial.

Esta vivienda modular se destaca por ser una solución rápida, eficiente y sustentable. Gracias al uso de materiales reciclados y a su aislamiento térmico de alto rendimiento, garantiza confort en cualquier clima. Además, viene completamente equipada, lo que permite habitarla apenas finalizada la instalación.

Es una excelente opción tanto para uso residencial como vacacional, o incluso como espacio de oficina, local comercial o alojamiento alternativo.

