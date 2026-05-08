Cómo quitar el fondo de una foto en segundos: el truco gratuito que todos deberían conocer

curriculum, error.jpg La foto de perfil en un CV queda mucho mejor recortada sobre un fondo blanco o neutro que con cualquier fondo de contexto. Foto: archivo

Paso a paso para quitar el fondo de una imagen

El proceso es tan simple que cuesta creerlo hasta que lo probás:

1. Entrás a Canva desde el navegador de tu celular o computadora

2. Subís la foto que querés editar

3. Seleccionás la opción "Quitar fondo"

4. En segundos, la herramienta detecta automáticamente el sujeto principal y elimina todo lo que está detrás

5. Descargás la imagen con fondo transparente, lista para usar

Nada más. Sin tutoriales de YouTube, sin herramientas de selección manuales, sin horas perdidas.

Para qué sirve en la vida cotidiana

Puede parecer una función de nicho, pero en la práctica es una de las más usadas del día a día digital. Estos son algunos de los casos más comunes entre los argentinos que ya la utilizan:

Para vender en Mercado Libre o Instagram: una foto de producto con fondo blanco limpio transmite profesionalismo y genera más confianza que una imagen con el fondo de la cocina o el living. La diferencia en los clics y en las ventas es real.

Para el currículum vitae: la foto de perfil en un CV queda mucho mejor recortada sobre un fondo blanco o neutro que con cualquier fondo de contexto. En 10 segundos, la foto del cumpleaños de tu primo puede convertirse en una imagen profesional.

Para presentaciones y trabajos: insertar una imagen recortada sobre una diapositiva sin que el fondo choque con el diseño es algo que estudiantes y profesionales necesitan constantemente. Canva lo resuelve sin complicaciones.

Para redes sociales y WhatsApp: stickers, montajes, fotos de perfil, imágenes para grupos, la creatividad no tiene límite cuando podés recortar cualquier figura en segundos.

Para negocios locales y emprendedores: desde una panadería que quiere mostrar sus productos hasta un estudio profesional que necesita fotos de su equipo, la herramienta democratiza el acceso a imágenes de calidad sin necesidad de contratar a nadie.

what.jpg Stickers, montajes, fotos de perfil, imágenes para grupos, la creatividad no tiene límite cuando podés recortar cualquier figura en segundos.

¿Es realmente gratis?

Sí. La función de quitar el fondo está disponible en la versión gratuita de Canva para un número de usos mensuales más que suficiente para la mayoría de las personas. No hace falta ingresar ninguna tarjeta de crédito ni suscribirse a nada para probarlo.

Existe una versión paga llamada Canva Pro que ofrece usos ilimitados y funciones adicionales, pero para uso personal o de pequeños emprendimientos, la versión gratuita cubre perfectamente la necesidad.

El antes y el después de esta tecnología

Hasta hace pocos años, quitar el fondo de una imagen de forma prolija requería conocer herramientas como Photoshop o GIMP, dominar la "varita mágica" o la selección por capas, y tener paciencia para repasar los bordes manualmente. Era un proceso que podía llevar desde 20 minutos hasta horas, dependiendo de la complejidad de la imagen.

La inteligencia artificial cambió esto por completo. Los algoritmos actuales son capaces de detectar los contornos de una figura - incluso el cabello, que históricamente era lo más difícil de recortar - con una precisión que hace apenas 5 años hubiera parecido imposible para una herramienta gratuita.

Canva integró esta tecnología en su plataforma de forma accesible y sin necesidad de conocimientos técnicos, poniendo en manos de cualquier persona una capacidad que antes era exclusiva de diseñadores profesionales.

Otras herramientas de Canva que también vale la pena conocer

Quitar el fondo de una imagen es solo una de las muchas funciones que ofrece Canva de forma gratuita. Si te resultó útil, hay otras herramientas de la plataforma que probablemente también te van a cambiar el día a día:

Calendarios personalizados: creá tu propio calendario mensual o anual con tus colores, fechas importantes y logo. Ideal para emprendedores, asociaciones o simplemente para organizar el hogar.

Traductor de documentos: traducí PDFs enteros de un idioma a otro sin perder el formato original, directamente desde la plataforma.

Currículum vitae: plantillas profesionales y editables para armar o actualizar tu CV en minutos, listo para descargar e imprimir.

Presentaciones: alternativa gratuita y visualmente superior a PowerPoint, con cientos de plantillas para trabajos, clases o reuniones de negocios.

Redimensionador de imágenes: ajustá cualquier imagen al tamaño exacto que necesitás para Instagram, Facebook, LinkedIn o cualquier otra red social con un solo clic.

Todas estas funciones están disponibles de forma gratuita en canva.com sin necesidad de instalar nada ni ingresar datos de pago.

¿Ya conocías esta función de Canva? ¿Para qué la usás?