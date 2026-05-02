Un usuario de X, ex Twitter, compartió una foto que se volvió viral rápidamente: en ella aparecía Gonzalo Higuaín, ex delantero de la Selección Argentina. Lo que llamó la atención de los cibernautas fue la apariencia del deportista, de hecho se abrió un debate sobre si la imagen era real o creada con IA.
Gonzalo Higuaín se fotografió con un fan y la foto se volvió viral: todos hablan de su nuevo look
Un fanático compartió una foto con Gonzalo Higuaín, pero la misma generó dudas de si se trataba realmente de él o no
@marcosmondria10 escribió "NO ES IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual", junto con una foto de Higuaín posando con un joven de aproximadamente veintitantos años.
En la imagen se observa al Pipita en una tienda de artículos deportivos en Miami, ciudad donde se estableció tras su retiro del fútbol profesional en octubre de 2022. Higuaín se muestra con una barba tupida y vestimenta cómoda, lo que contrasta fuertemente con la apariencia asociada a su extensa trayectoria en el fútbol profesional.
La foto se viralizó en redes sociales y provocó un intenso debate que se desplaza de sus logros deportivos. Esta vez, los usuarios se pusieron a analizar el notable cambio físico del ex delantero, pero también se plantean dudas sobre la autenticidad de la imagen.
El debate sobre Gonzalo Higuaín
"Millonario, jugó dónde, cuándo y cómo quiso y ahora vive chill. Se saca una foto de buena onda y ustedes le dicen vencido y meado?", "Che loco no sean giles. El loco se presta para la foto con toda la buena fe. No se merece las críticas", "Le dicen vencido porque Higuaín no entra dentro de los estándares de moda que ellos piensan que debe cumplir", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en X.
No es la primera vez que la apariencia del deportista genera revuelo en internet. Allá por 2021, durante su etapa en la MLS, el Pipa ya lucía una barba menos tupida y un corte de pelo rapado que contrastaba con el aspecto que tuvo durante los momentos más recordados de su carrera futbolística.
Lo cierto es que el paso del tiempo es inevitable y deja huella en todos. Ya sea en las arrugas, en el cabello, o en pequeños cambios de estilo, la imagen evoluciona y eso también forma parte de la historia de cada persona.
En paralelo, otra porción de usuarios en redes sociales señalaron posibles alteraciones de la foto. Ya sea en parámetros como la iluminación, el ángulo o incluso una edición digital, cuestionando si la imagen corresponde realmente a quien fue una de las figuras más visibles del fútbol.