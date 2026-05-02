Gonzalo Higuaín se fotografió con un fan y la foto se volvió viral: todos hablan de su nuevo look

Higuaín con un fan Gonzalo Higuaín se tomó una foto con un fan en una tienda de artículos deportivos. Imagen: @marcosmondria10 X.

La foto se viralizó en redes sociales y provocó un intenso debate que se desplaza de sus logros deportivos. Esta vez, los usuarios se pusieron a analizar el notable cambio físico del ex delantero, pero también se plantean dudas sobre la autenticidad de la imagen.

El debate sobre Gonzalo Higuaín

"Millonario, jugó dónde, cuándo y cómo quiso y ahora vive chill. Se saca una foto de buena onda y ustedes le dicen vencido y meado?", "Che loco no sean giles. El loco se presta para la foto con toda la buena fe. No se merece las críticas", "Le dicen vencido porque Higuaín no entra dentro de los estándares de moda que ellos piensan que debe cumplir", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en X.

No es la primera vez que la apariencia del deportista genera revuelo en internet. Allá por 2021, durante su etapa en la MLS, el Pipa ya lucía una barba menos tupida y un corte de pelo rapado que contrastaba con el aspecto que tuvo durante los momentos más recordados de su carrera futbolística.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcosmondria10/status/2050330863338967268?s=48&partner=&hide_thread=false NO ES IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual. pic.twitter.com/psbOHAOBhV — Marcos Mondría (@marcosmondria10) May 1, 2026

Lo cierto es que el paso del tiempo es inevitable y deja huella en todos. Ya sea en las arrugas, en el cabello, o en pequeños cambios de estilo, la imagen evoluciona y eso también forma parte de la historia de cada persona.

En paralelo, otra porción de usuarios en redes sociales señalaron posibles alteraciones de la foto. Ya sea en parámetros como la iluminación, el ángulo o incluso una edición digital, cuestionando si la imagen corresponde realmente a quien fue una de las figuras más visibles del fútbol.