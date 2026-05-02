Mendoza comenzó a repatriar médicos y duplicó la cantidad de inscriptos para residencias desde el 2024

medicos paritarias salario ampros Alfredo Cornejo aseguró que se revirtió el histórico éxodo de profesionales de la Salud hacia el sector privado o el extranjero. Foto: archivo

El Régimen Especial para Profesionales Médicos: productividad y arraigo

Uno de los puntos más destacados fue la consolidación del Régimen Especial para Profesionales Médicos. Cornejo informó que ya son más de 1.000 los incorporados a este nuevo esquema. "Es la confirmación de un modelo que reconoce el esfuerzo, ordena el trabajo y mejora la capacidad de respuesta", sentenció.

Este régimen no solo implica una mejora salarial, sino un cambio de paradigma: la remuneración ahora está vinculada directamente a la productividad. Esto ha permitido aumentar el volumen de cirugías y garantizar una mayor presencia médica en los efectores públicos, especialmente en zonas alejadas.

El gobernador subrayó que este ordenamiento permitió detener la pérdida de médicos y que, hoy en día, muchos profesionales están "pegando la vuelta" desde el sector privado al sistema estatal.

Residencias: el doble de inscriptos y aval universitario

En cuanto a la formación de los futuros especialistas, los datos presentados este viernes en la Legislatura fueron contundentes. Tras la reforma de la Ley de Residencias en 2024, la cantidad de inscriptos saltó de 300 a 628, lo que representa un aumento del 90% en la adjudicación de plazas.

La gran apuesta para el 2026 es la profesionalización académica: las residencias mendocinas están en proceso de transformarse en residencias universitarias. Esto no solo eleva la calidad de la formación, sino que otorga un aval nacional a las matrículas obtenidas en la provincia.

Además, se anunció un hito para la atención primaria: la puesta en marcha de la primera residencia integrada de Medicina de Familia del país, diseñada para facilitar la incorporación temprana de los jóvenes profesionales al sistema de salud.

Residencias Medicas en el Hospital Central- Nueva Ley de Residencias Medicas- Mendoza.jpg Tras la reforma de la Ley de Residencias en 2024, la cantidad de inscriptos saltó de 300 a 628. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Reforsal: $17.000 millones para reinvertir en el sistema

El esquema de financiamiento también tuvo su espacio. El Reforsal (Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud) se consolidó como una herramienta clave de gestión. Cornejo detalló que durante 2025 se recaudaron $17.000 millones cobrándoles a obras sociales, prepagas y extranjeros no residentes.

"No corresponde que los mendocinos financien a quienes no viven en la provincia o a las obras sociales nacionales que no cumplen", disparó el mandatario. Solo en los primeros dos meses de 2026, la recaudación ya superó a todo lo ingresado en 2024, fondos que se destinaron íntegramente a ambulancias, tecnología y mejoras en los hospitales.

Infraestructura y tecnología: el soporte de los profesionales

Para que el capital humano pueda desempeñarse con excelencia, la inversión en "ladrillos y tecnología" fue de la mano. Se destacaron obras emblemáticas como:

El nuevo edificio ambulatorio del hospital Notti (10.500 m2).

(10.500 m2). El pabellón de anatomía patológica en el hospital Perrupato , que será referente en el Este.

, que será referente en el Este. La construcción de nuevos centros de salud en Malargüe, Guaymallén y Tunuyán con una inversión de $5.000 millones.

Hospital El Sauce 1 El Hospital El Sauce sumará el primer servicio de deshabituación. Foto: archivo

En materia de alta complejidad, la FUESMEN incorporará este año un tomógrafo de 160 cortes, resonadores de última generación y un acelerador lineal para tratamientos oncológicos.

Además, se anunció una revolución en la logística de medicamentos: la incorporación de robots para dispensa y la digitalización total de la trazabilidad, ahorrando miles de millones de pesos mediante la importación directa de drogas críticas.

Salud mental y adultos mayores

Finalmente, Cornejo anunció que la red de salud mental -que ya cuenta con 213 efectores- sumará el primer servicio de deshabituación en el Hospital El Sauce para que las personas con problemas de adicciones puedan recuperarse y una comunidad terapéutica.

En el 2025 se concretó la formación en salud mental de 150 médicos de familia.

Este año se habilitará el nuevo edificio destinado a salud mental en el hospital de General Alvear.

Para los adultos mayores, se enviará una ley a la Legislatura para construir un nuevo hogar con mejores servicios en los terrenos del actual Hogar Santa Marta, además de reabrir la residencia para médicos en Geriatría y Gerontología para asegurar que el sistema esté preparado para el cambio en la pirámide poblacional.