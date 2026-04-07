El gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud y Deportes, puso en marcha el llamado a Concurso de Ingreso 2026 para el Sistema de Residencias Médicas. La iniciativa busca fortalecer el sistema sanitario provincial sumando nuevos profesionales en sedes e instituciones con reconocimiento oficial.
Abrieron las inscripciones para las residencias médicas 2026 en Mendoza
El Ministerio de Salud lanzó la convocatoria para cubrir vacantes en diversas especialidades. El proceso es online. Cómo anotarse y cuáles son los requisitos
La convocatoria, reglamentada bajo la Resolución Nº 521, llega en un momento de optimismo para la gestión provincial. El año pasado hubo 21% más de anotados respecto de 2024 y en dos años creció más del doble, por lo que desde el Ejecutivo destacaron que las políticas de incentivos y las mejoras en las condiciones de formación están logrando que más profesionales elijan Mendoza para especializarse.
Inscripciones y cronograma
Los interesados tienen tiempo hasta el 24 de abril para realizar la inscripción obligatoria a través de la plataforma Infosalud. El proceso incluye una serie de etapas clave que los aspirantes deben cumplir:
- Inscripción online: hasta el 24 de abril.
- Entrevistas de perfil: del 1 de junio al 31 de julio.
- Examen escrito (presencial): 1 de julio de 2026.
- Orden de mérito definitivo: semana del 5 de agosto.
- Toma de posesión: 1 de septiembre de 2026.
¿Quiénes pueden participar?
Las vacantes están abiertas para profesionales de 1º y 2º nivel en las siguientes áreas: Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Odontología, Kinesiología, Nutrición, Psicología, Fonoaudiología y Trabajo Social.
Los requisitos fundamentales establecidos por el ministerio son:
- Edad: tener hasta 45 años al momento de la inscripción.
- Documentación: presentar DNI y certificado analítico de la carrera (incluyendo aplazos).
- Extranjeros: deben acreditar una residencia mínima de dos años en la provincia y contar con DNI de categoría "Permanente".
Examen y selección
El ingreso se definirá mediante un examen de conocimientos presencial, que consistirá en una prueba escrita estandarizada por cada profesión. Posteriormente, se evaluarán las competencias de los candidatos en entrevistas personales antes de la adjudicación final de las plazas en agosto.
Para consultas detalladas sobre el reglamento y la carga de datos, el Gobierno habilitó el sitio web oficial del Departamento de Residencias de Mendoza.