Abrieron las inscripciones para las residencias médicas 2026 en Mendoza

Inscripción online: hasta el 24 de abril.

hasta el 24 de abril. Entrevistas de perfil: del 1 de junio al 31 de julio.

del 1 de junio al 31 de julio. Examen escrito (presencial): 1 de julio de 2026.

1 de julio de 2026. Orden de mérito definitivo: semana del 5 de agosto.

semana del 5 de agosto. Toma de posesión: 1 de septiembre de 2026.

¿Quiénes pueden participar?

Residencia en Salud

Las vacantes están abiertas para profesionales de 1º y 2º nivel en las siguientes áreas: Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Odontología, Kinesiología, Nutrición, Psicología, Fonoaudiología y Trabajo Social.

Los requisitos fundamentales establecidos por el ministerio son:

Edad: tener hasta 45 años al momento de la inscripción.

tener hasta 45 años al momento de la inscripción. Documentación: presentar DNI y certificado analítico de la carrera (incluyendo aplazos).

presentar DNI y certificado analítico de la carrera (incluyendo aplazos). Extranjeros: deben acreditar una residencia mínima de dos años en la provincia y contar con DNI de categoría "Permanente".

residentes Comenzaron las inscripciones para las residencias de profesionales de la salud. Las vacantes están abiertas para profesionales de 1º y 2º nivel.

Examen y selección

El ingreso se definirá mediante un examen de conocimientos presencial, que consistirá en una prueba escrita estandarizada por cada profesión. Posteriormente, se evaluarán las competencias de los candidatos en entrevistas personales antes de la adjudicación final de las plazas en agosto.

Para consultas detalladas sobre el reglamento y la carga de datos, el Gobierno habilitó el sitio web oficial del Departamento de Residencias de Mendoza.