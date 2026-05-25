Boca fue sancionado por la Conmebol antes del decisivo partido ante Universidad Católica

La Comisión Disciplinaria del organismo comunicó la decisión y además dijo que la sanción económica será descontada directamente de los ingresos que el Xeneize perciba por derechos televisivos o patrocinio.

Según el comunicado, el club fue hallado responsable de infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol, que sanciona expresamente los actos discriminatorios.

En este encuentro jugado en Belo Horizonte, un hincha del Xeneize terminó preso tras ser acusado de hacer gestos e insultos discriminatorios contra los simpatizantes brasileños en el Estadio Mineirao.

Cuándo juega Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

Tras empatar 1 a 1 con Cruzeiro, en La Bombonera, en un partido donde fue perjudicado, el equipo orientado por Claudio Úbeda recibirá a Universidad Católica de Chile. El partido se jugará el próximo jueves a las 21.30.

Allí el elenco de la Ribera está obligado a ganar para acceder a octavos de final del certamen continental. Si obtiene el triunfo accedería a la siguiente fase, ya que el pasaje se define por el sistema olímpico y lo primero que se tiene en cuenta son los enfrentamientos entre sí y en la primera rueda Boca se impuso al conjunto chileno por 2 a 1, en el vecino país.

En el Grupo D lidera la Católica con 10 unidades, lo sigue Cruzeiro con 8, Boca tiene 7 y Barcelona de Ecuador suma 3.

En la última jornada el equipo brasileño recibirá al conjunto ecuatoriano.