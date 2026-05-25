Este lunes se difundió la noticia de que el entrenador Sergio Toti Arias dejó de ser el DT de Huracán Las Heras. Tras la derrota del pasado sábado por 1 a 0 ante Argentino de Monte Maíz, de Córdoba, desde el departamento del prensa lasherino se anunció la novedad.
Sergio Toti Arias dejó de ser el entrenador de Huracán Las Heras
Luego de la derrota del sábado de Huracán Las Heras frente a Argentino de Monte Maiz, el DT Sergio Toti Arias consensuó su salida del club
El Toti Arias dirigió diez partidos en el quipo lasherino que se ubica sexto en la tabla de posiciones con diez puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas en este Torneo Federal A. De común acuerdo el director técnico arrgló su salida del club de calle Olascoaga de Las Heras.
El Globito venía de perder con FADEP de visitante por la fecha 9- Grupo C- del certamen del Consejo Federal de AFA.
El próximo compromiso del equipo lasherino será por la 11ª fecha, segunda de las revanchas. Allí Huracán Las Heras jugará el domingo 31 desde las 14 frente a Juventud Unida de San Luis. Este encuentro tendrá lugar en el estadio General San Martín, donde el Globo volverá a jugar de local tras dos partidos en condición de visitante.