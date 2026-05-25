Sergio Toti Arias dejó de ser el entrenador de Huracán Las Heras

El Globito venía de perder con FADEP de visitante por la fecha 9- Grupo C- del certamen del Consejo Federal de AFA.

El próximo compromiso del equipo lasherino será por la 11ª fecha, segunda de las revanchas. Allí Huracán Las Heras jugará el domingo 31 desde las 14 frente a Juventud Unida de San Luis. Este encuentro tendrá lugar en el estadio General San Martín, donde el Globo volverá a jugar de local tras dos partidos en condición de visitante.