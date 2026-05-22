Sergio Toti Arias fue autocrítico tras la caída de Huracán Las Heras con FADEP

Huracan Las Heras perdió ante FADEP en el duelo de equipos mendocinos correspondiente a la 9na y última fecha de la primera rueda de la Zona 3 del Torneo Federal A y su entrenador Sergio Toti Arias analizó la derrota y se mostró autocrítico.
Sergio Toti Arias analizó la derrota de Huracán Las Heras ante FADEP por el torneo Federal A, y se refirió a lo que viene en el inicio de la segunda rueda.
Huracan Las Heras perdió ante FADEP en el duelo de equipos mendocinos correspondiente a la 9na y última fecha de la primera rueda de la Zona 3 del Torneo Federal A y su entrenador Sergio Toti Arias analizó la derrota y se mostró autocrítico.
Respecto a la derrota frente a FADEP de visitante, la segunda en el torneo, Arias manifestó: "Es una derrota que nos dolió mucho. No fuimos eficaces en el primer tiempo y en el segundo nos convierten un gol de pelota parada en el final del encuentro y nos ganaron el partido, en forma inmerecida, pero el fútbol se gana con goles y también con picardía y nos faltó algo de eso".
Sobre el próximo rival que será Argentino de Monte Maíz, en condición de visitante, el DT sostuvo: "Vamos a enfrentar a un equipo que se hace fuerte de local, pero vamos a ir ponerle el pecho a la situación como corresponde porque nos dedicamos a esto que nos apasiona y estos golpes hay que superarlos, tener carácter y corregir los errores. Esto es fútbol y la cosas no salen como uno pretende".
Por la 10ma fecha y primera de las revanchas, Huracán Las Heras volverá a jugar de visitante y en esta ocasión lo hará frente a Argentino de Monte Maíz.
El encuentro se disputará en el estadio Modesto Marrone, este sábado a las 15.30, con el arbitraje del santafesino Maximiliano Manduca.
El Globo se ubica sexto con 10 unidades, con dos triunfos, 4 empates y dos derrotas y buscará ganar de visitante tras dos partidos sin triunfos.