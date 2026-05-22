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Sergio Toti Arias fue autocrítico tras la caída de Huracán Las Heras con FADEP

Sergio Toti Arias analizó la derrota de Huracán Las Heras ante FADEP por el torneo Federal A, y se refirió a lo que viene en el inicio de la segunda rueda.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Sergio Toti Arias, entrenador de Huracán Las Heras fue autocrítico tras la derrota ante FADEP.
Sergio Toti Arias, entrenador de Huracán Las Heras fue autocrítico tras la derrota ante FADEP.

Huracan Las Heras perdió ante FADEP en el duelo de equipos mendocinos correspondiente a la 9na y última fecha de la primera rueda de la Zona 3 del Torneo Federal A y su entrenador Sergio Toti Arias analizó la derrota y se mostró autocrítico.

entrenamiento de Huracán las heras----

Respecto a la derrota frente a FADEP de visitante, la segunda en el torneo, Arias manifestó: "Es una derrota que nos dolió mucho. No fuimos eficaces en el primer tiempo y en el segundo nos convierten un gol de pelota parada en el final del encuentro y nos ganaron el partido, en forma inmerecida, pero el fútbol se gana con goles y también con picardía y nos faltó algo de eso".

Huracan las heras.
Huracán Las Heras jugará este sábado de visitante ante Argentino de Monte Maíz, en el inicio de la segunda rueda del Federal A.

Huracán Las Heras jugará este sábado de visitante ante Argentino de Monte Maíz, en el inicio de la segunda rueda del Federal A.

Sobre el próximo rival que será Argentino de Monte Maíz, en condición de visitante, el DT sostuvo: "Vamos a enfrentar a un equipo que se hace fuerte de local, pero vamos a ir ponerle el pecho a la situación como corresponde porque nos dedicamos a esto que nos apasiona y estos golpes hay que superarlos, tener carácter y corregir los errores. Esto es fútbol y la cosas no salen como uno pretende".

Lo que viene para Huracán Las Heras en el inicio de la segunda rueda del Federal A

Por la 10ma fecha y primera de las revanchas, Huracán Las Heras volverá a jugar de visitante y en esta ocasión lo hará frente a Argentino de Monte Maíz.

El encuentro se disputará en el estadio Modesto Marrone, este sábado a las 15.30, con el arbitraje del santafesino Maximiliano Manduca.

El Globo se ubica sexto con 10 unidades, con dos triunfos, 4 empates y dos derrotas y buscará ganar de visitante tras dos partidos sin triunfos.

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