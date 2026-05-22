Sergio Toti Arias fue autocrítico tras la caída de Huracán Las Heras con FADEP

Sobre el próximo rival que será Argentino de Monte Maíz, en condición de visitante, el DT sostuvo: "Vamos a enfrentar a un equipo que se hace fuerte de local, pero vamos a ir ponerle el pecho a la situación como corresponde porque nos dedicamos a esto que nos apasiona y estos golpes hay que superarlos, tener carácter y corregir los errores. Esto es fútbol y la cosas no salen como uno pretende".

Lo que viene para Huracán Las Heras en el inicio de la segunda rueda del Federal A

Por la 10ma fecha y primera de las revanchas, Huracán Las Heras volverá a jugar de visitante y en esta ocasión lo hará frente a Argentino de Monte Maíz.

El encuentro se disputará en el estadio Modesto Marrone, este sábado a las 15.30, con el arbitraje del santafesino Maximiliano Manduca.

El Globo se ubica sexto con 10 unidades, con dos triunfos, 4 empates y dos derrotas y buscará ganar de visitante tras dos partidos sin triunfos.