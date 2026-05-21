Prime Video: José Coronado y Chino Darín la rompen en una fantástica cinta española

La película española Historias para no contar narra situaciones en las que nos podemos reconocer y que preferiríamos no explicar, o incluso olvidar.

Encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas, cinco historias con una mirada ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar nuestras propias emociones.

Prime Video: de qué trata la película Historias para no contar

En la película Historias para no contar estamos ante una cinta coral, como casi todas las de su autor, que vuelve a contar con un reparto de auténtico lujo, entre los que se encuentran, Jose Coronado, Chino Darín, Nora Navas, Quim Gutierrez y Maribel Verdú.

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Lo cierto es que esta vez, el público enseguida conecta con las historias, de las cuales la que abre la cinta es la más potente de este racimo de cuentos no contables, y la que más aplausos y carcajadas provocó en los espectadores.

Laura (Anna Castillo), coincide ya desde hace algún tiempo con su vecino Alex (Chino Darín). Cuando estos pasean a sus respectivos perros, se ve claramente el tonteo entre ellos, y parece que ya después de tanto tiempo, por fin se van a decidir a traspasar la línea de la timidez y concretar una cita, pero Laura no está sola, tiene un marido, Raúl (Javier Rey), con el que las cosas ya no son lo que eran.

El segundo de los relatos es la historia del personaje que interpreta Alex Brandemühl (Luis), un hombre que no puede olvidar a su antigua pareja, y que viene de visita a casa de sus amigos Carlos (Antonio de la Torre) y Ana (María León).

Prime Video: reparto de la película Historias para no contar

Jose Coronado

Nora Navas

Quim Gutierrez

Maribel Verdú

María León

Javier Rey

Anna Castillo

Chino Darín

Verónica Echegui

Alejandra Jiménez

Antonio de la Torre

Javier Cámara

Tráiler de la película Historias para no contar