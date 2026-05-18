Prime Video estrenos 2026: la serie romántica de 8 capítulos que recién llega y ya es un éxito

A medida que su relación va consolidándose, se ven obligados a enfrentarse a la amistad, la presión, la ambición y la realidad de la vida adulta, donde cada elección tiene sus consecuencias.

El verano en que me enamoré o Maxton Hall: Un mundo entre nosotros o Cruel Summer son tan solo algunas de las series para adolescentes que han arrasado en Prime Video.

Motivo por el que la plataforma de streaming sigue apostando por este público a la hora de dar luz verde a diversas producciones, entre las cuales se incluye Kiss Me (Off Campus), un nuevo drama romántico estadounidense repleto de amor, química y un debate sobre la agresión sexual y el consentimiento que se siente muy actual.

Sigue el inesperado romance entre una sarcástica estudiante de música que odia el hockey y el mujeriego centro estrella de la Universidad Briar.

Prime Video: de qué trata la serie Kiss me (Off Campus)

La segunda temporada de Kiss me (Off Campus) tiene 8 episodios. Cuenta la inesperada conexión entre la mordaz Hannah Wells, una aplicada estudiante de música, y el mujeriego Garrett Graham, jugador estrella de hockey de la universidad.

campus

A medida que su relación se profundiza, deben enfrentarse a la amistad, la presión, la ambición y la realidad de la edad adulta, donde cada elección tiene sus consecuencias.

Prime Video: reparto de la serie Kiss me (Off Campus)

Ella Bright

Belmont Cameli

Mika Abdalla

Stephen Thomas Kalyn

Jalen Thomas Brooks

Antonio Cipriano

Tráiler de la serie Kiss me (Off Campus)