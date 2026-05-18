Prime Video sigue estrenando grandes series que acaparan la atención de sus seguidores, como esta serie romántica de 8 capítulos, se trata de la segunda temporada de Kiss me (Off Campus).
Prime Video estrenos 2026: la serie romántica de 8 capítulos que recién llega y ya es un éxito
Prime Video sigue estrenando grandes series que acaparan la atención de sus seguidores, como esta serie romántica de 8 capítulos
Creada por Louisa Levy y basada en las novelas superventas de Elle Kennedy, Kiss Me (su nombre en inglés es Off Campus) cuenta la inesperada conexión entre una estudiante de música y el jugador estrella de hockey de la universidad.
A medida que su relación va consolidándose, se ven obligados a enfrentarse a la amistad, la presión, la ambición y la realidad de la vida adulta, donde cada elección tiene sus consecuencias.
El verano en que me enamoré o Maxton Hall: Un mundo entre nosotros o Cruel Summer son tan solo algunas de las series para adolescentes que han arrasado en Prime Video.
Motivo por el que la plataforma de streaming sigue apostando por este público a la hora de dar luz verde a diversas producciones, entre las cuales se incluye Kiss Me (Off Campus), un nuevo drama romántico estadounidense repleto de amor, química y un debate sobre la agresión sexual y el consentimiento que se siente muy actual.
Sigue el inesperado romance entre una sarcástica estudiante de música que odia el hockey y el mujeriego centro estrella de la Universidad Briar.
Prime Video: de qué trata la serie Kiss me (Off Campus)
La segunda temporada de Kiss me (Off Campus) tiene 8 episodios. Cuenta la inesperada conexión entre la mordaz Hannah Wells, una aplicada estudiante de música, y el mujeriego Garrett Graham, jugador estrella de hockey de la universidad.
A medida que su relación se profundiza, deben enfrentarse a la amistad, la presión, la ambición y la realidad de la edad adulta, donde cada elección tiene sus consecuencias.
Prime Video: reparto de la serie Kiss me (Off Campus)
- Ella Bright
- Belmont Cameli
- Mika Abdalla
- Stephen Thomas Kalyn
- Jalen Thomas Brooks
- Antonio Cipriano