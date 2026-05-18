Si estás buscando series y películas de época en Netflix, seguramente esta oferta te va a encantar. Se trata de La casa Guinness (House of Guinness), un drama que se desarrolla en la Irlanda de 1868 y explora la vida de los herederos de la cervecería Guinness.
Netflix tiene la serie de época de 8 capítulos que arrasó en 2025 y todos están maratoneando
Sumérgete en el pasado con este drama de época que arraso en el catálogo de series y películas de Netflix en 2025
Dirigida por el escritor británico Steven Knight, creador de la Peaky Blinders, La casa Guinness está entre las mejores series de 2025 en Netflix y es una gran opción para maratonear si todavía no la viste. Este drama tiene apenas 8 capítulos y ha sido aclamado por la crítica.
“El creador de Peaky Blinders crea un nuevo pepinazo para Netflix. Aunque a veces los personajes se exceden en su cinismo y aire canalla, hay que reconocer que ofrece un espectáculo impresionante”, sentenció Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas.
Mientras tanto, Carly Lane de Collider afirma que la serie de Netflix “es tan perturbadora como necesita serlo y, en general, sigue siendo agradable, al igual que la cerveza negra que se sentirá tentado a servirse después de verla”.
Netflix: tráiler de serie La casa Ginness
Netflix: de qué trata la serie La casa Guinness
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La casa Guinness versa: "Dublín, 1868. El patriarca de los Guinness ha muerto, y el futuro de la cervecería queda en manos de sus cuatro hijos. Pero cada uno de ellos esconde oscuros secretos".
Esta serie que está en Netflix desarrolla su trama en la Irlanda de 1868. Cuando el dueño de la cervecería Guinness muere, el destino este queda en manos de sus cuatro hijos. El problema es que cada uno de estos tiene uno que otro secreto oscuro que esconder y el futuro de la cervecería, una marca registrada de Dublín, puede estar comprometido.
Reparto de La casa Guinness, serie de Netflix
- Anthony Boyle (Arthur Guinness)
- Lous Partridge (Edward Guinness)
- Emily Fairn (Anne Lee Guinness)
- Fionn O‘Shea (Benjamin Guinness)
- David Wilmot (Bonnie Champion)
- Niamh McCormack (Ellen Cochrane)
- James Norton (Sean Rafferty)
- Jack Gleeson (Byron Hughes)
Dónde ver la serie La casa Guinness, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La casa Guinness se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La casa Guinness se puede ver en Netflix.
- España: la serie La casa Guinness se puede ver en Netflix.