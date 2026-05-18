Hay algo en la mirada de Valeria Britos que conecta al instante con quienes fueron adolescentes en los 90. Aquella joven que nutrió las tardes de muchos a través de producciones como Verano del '98 o El Club Disney, hoy vive una realidad completamente distinta. A los 50 años, la actriz analiza su alejamiento de la pantalla chica con una premisa clara: ”La televisión no siempre era compatible con la vida que quería sostener".
Fue una de las actrices más llamativas de los 90: Cómo luce Valeria Britos a los 50 años y qué fue de su vida
A tres décadas de su explosión mediática en "La Nena" y tras haber sido la cara de "El Club Disney", la actriz eligió un camino lejos de los flashes tradicionales
Una carrera marcada por la precocidad
Su ingreso al espectáculo fue producto de un impulso genuino. A los 14 años, mientras estaba en la tribuna de La ola está de fiesta, se acercó al coreógrafo Raúl Martorel para decirle que quería ser bailarina. “Tenía la inocencia de una nena que no se planteaba si había que esperar un casting o pedir una entrevista”, rememora Valeria sobre aquel comienzo.
Desde entonces, su ascenso fue meteórico, destacándose en Por siempre Mujercitas y, fundamentalmente, en La Nena (1996), el papel que le dio su apodo definitivo. “Me sigue sorprendiendo haber formado parte de la infancia de tantas personas y que hoy podamos reencontrarnos a través de las redes”, confiesa, destacando que aún hoy recibe mensajes de fans de diversos países.
Su adolescencia no fue la de una chica común. Mientras sus compañeras iban a clase, ella viajaba a Disney o armaba programas. “Les traía peluches a todas mis amigas del colegio”, recuerda con nostalgia.
El "volantazo" y la autogestión
En 2001, con el nacimiento de su hija Camille, su perspectiva cambió: “Con la maternidad, empecé a necesitar otra forma de trabajar”. Fue entonces cuando decidió estudiar Ciencias de la Comunicación en la UBA, buscando herramientas para producir sus propios contenidos.
En 2013, junto a su marido Lionel Campoy (el recordado "Boby Goma"), fundó la productora Vale hacer Lío. Lo que comenzó como una sociedad laboral se transformó en un proyecto de vida que hoy los encuentra radicados en España, país al que llegaron casi por accidente durante la pandemia. “A partir de ahí fuimos tomando decisiones sobre la marcha... de a poco fuimos organizando nuestra vida entre España y la Argentina”, explica sobre su presente asentado en el viejo continente.
El valor de los vínculos y el presente de Valeria Britos
Acompañada por Camille —quien hoy reside en Malta y con quien compartió una vida "distinta a la normal"—, Valeria reflexiona sobre el aprendizaje de estos años: “Aprendimos a aceptar lo que no podemos cambiar y a ver qué hacemos con eso”.
Hoy, lejos de los sets de grabación de las grandes cadenas, su foco está puesto en la acción y en los afectos. “Entendemos la importancia de la acción, de hacer y no quedarse esperando”, asegura, y concluye con una frase que define su filosofía actual: “Vivo interesada por el presente, no vuelvo al pasado”.