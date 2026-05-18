Fue una de las actrices más llamativas de los 90: Cómo luce Valeria Britos a los 50 años y qué fue de su vida

Desde entonces, su ascenso fue meteórico, destacándose en Por siempre Mujercitas y, fundamentalmente, en La Nena (1996), el papel que le dio su apodo definitivo. “Me sigue sorprendiendo haber formado parte de la infancia de tantas personas y que hoy podamos reencontrarnos a través de las redes”, confiesa, destacando que aún hoy recibe mensajes de fans de diversos países.

Su adolescencia no fue la de una chica común. Mientras sus compañeras iban a clase, ella viajaba a Disney o armaba programas. “Les traía peluches a todas mis amigas del colegio”, recuerda con nostalgia.

valeria britos

El "volantazo" y la autogestión

En 2001, con el nacimiento de su hija Camille, su perspectiva cambió: “Con la maternidad, empecé a necesitar otra forma de trabajar”. Fue entonces cuando decidió estudiar Ciencias de la Comunicación en la UBA, buscando herramientas para producir sus propios contenidos.

En 2013, junto a su marido Lionel Campoy (el recordado "Boby Goma"), fundó la productora Vale hacer Lío. Lo que comenzó como una sociedad laboral se transformó en un proyecto de vida que hoy los encuentra radicados en España, país al que llegaron casi por accidente durante la pandemia. “A partir de ahí fuimos tomando decisiones sobre la marcha... de a poco fuimos organizando nuestra vida entre España y la Argentina”, explica sobre su presente asentado en el viejo continente.

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El valor de los vínculos y el presente de Valeria Britos

Acompañada por Camille —quien hoy reside en Malta y con quien compartió una vida "distinta a la normal"—, Valeria reflexiona sobre el aprendizaje de estos años: “Aprendimos a aceptar lo que no podemos cambiar y a ver qué hacemos con eso”.

Hoy, lejos de los sets de grabación de las grandes cadenas, su foco está puesto en la acción y en los afectos. “Entendemos la importancia de la acción, de hacer y no quedarse esperando”, asegura, y concluye con una frase que define su filosofía actual: “Vivo interesada por el presente, no vuelvo al pasado”.