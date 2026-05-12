Katharine Hepburn: recordamos las mejores películas de la actriz que ganó 4 premios Oscar

"Una incipiente estrella de Nueva Inglaterra conoce a un hombre y tiene una racha de buena suerte en Nueva York", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1933 y que dura tan solo 1 hora y 14 minutos. Además de Hepburn, también aparecen Douglas Fairbanks Jr. y Adolphe Menjou, y fue adaptada por Howard J. Green a partir de una obra de teatro homónima, aún sin estrenar,de Zoë Akins. La dirigió Lowell Sherman.

Morning Glory

Adivina quién viene a cenar

"Un matrimonio blanco y de ideas liberales debe superar su racismo latente, ya que su hija planea casarse con un prestigioso médico afroamericano. La joven, de ideas progresistas, cree que sus progenitores aceptarán de buen grado que se case con él", es la sinopsis de esta película dirigida por Stanley Kramer.

El león en invierno

James Goldman dirigió esta película que se estrenó en 1968 y cuya sinopsis es la siguiente: "Un alboroto ocurre en la familia real cuando el rey Enrique II trata de decidir quién le sucederá en el trono".

El león en invierno

En la laguna dorada

"Norman y Ethel Thayer reciben la visita de su hija que no habían visto durante años en la casa de campo de la familia. Ella y el novio están en camino a Europa, y dejan a su hijo adolescente al cuidado de la pareja por dos semanas", es la sinopsis de esta producción estrenada en 1981 donde Hepburn trabaja junto a Henry Fonda.