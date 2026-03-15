La historia de los premios Oscar: momentos polémicos que causaron sorpresa

Embed - "Moonlight" wins Best Picture | 89th Oscars (2017)

En 2006 "Crash" ganó como Mejor Película, y también se llevó estatuillas en Mejor Guion y Mejor Montaje. La cinta dirigida por Paul Haggis superó a "Brokeback Mountain", la cual se había convertido en la favorita de la crítica y considerada pionera en la representación de relaciones homosexuales en el cine comercial estadounidense.

En 2019 se produjo otro momento icónico, cuando la británica Olivia Colman ganó como Mejor Actriz por su trabajo en "The Favourite". Ni siquiea la actriz podría creer lo que le estaba pasando.

En 2021 el actor Anthony Hopkins ganó como Mejor Actor por su trabajo en "The Father". Esta entrega estuvo marcada por la pandemia y muchos actores no asistieron a la ceremonia o estaban conectados por videollamada. La categoría donde ganó el actor británico fue una de las últimas en entregarse y Hopkins estaba tan cansado que se había ido a dormir y no aceptó el premio. Se enteró recién al día siguiente que había ganado.

Embed - Anthony Hopkins on Instagram: "Thank you to The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Sony Pictures Classics, Florian Zeller, UTA, Jeremy Barber, Christine Crais, Mitch Smelkinson, Juan Miguel Arias, Tara Arroyave, my wife, Stella, and family." View this post on Instagram

En 1969 ocurrió un empate en la categoría de Mejor Actriz. Fue en la edición número 41, y las involucradas fueron Barbra Streisand por "Funny Girl" y Katharine Hepburn por "The Lion in Winter".

La actriz más joven en ganar un premio Oscar Tatum O'Neal (tenía solo 10 años), pero sin dudas una de las ganadoras jovenes más recordadas es Anna Paquin, quien tenía tan solo 11 años cuando se llevó el premio de Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en "The Piano".

Embed - Anna Paquin Wins Best Supporting Actress for "The Piano" | 66th Oscars (1994)

Sin lugar a dudas, otro de los momentos más icónicos de los premios Oscar fue en 2016 cuando Leonardo Di Caprio finalmente pudo llevarse a casa una estatuilla como Mejor Actor por su trabajo en "The Revenant".

En 2003, Roman Polanski recibió el Oscar a Mejor Director por "The Pianist". La controversia se intensificó porque el cineasta no asistió a la ceremonia debido a una orden de detención vigente en Estados Unidos, tras declararse culpable de abuso sexual a una menor en 1977.