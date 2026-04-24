Si te apasiona el mundo de las películas y de la astrología, debemos decirte que es posible que tu signo del zodíaco te lleve a ganar un premio Oscar en específico. A continuación los detalles.
Según tu signo del zodíaco, descubre qué premio Oscar ganarías
Te explicamos signo por signo del zodíaco qué premio Oscar se llevaría a casa en base a sus cualidades y su forma de ser
¿Qué premio Oscar ganarías, según tu signo del zodíaco?
ARIES
Explosiones, decisiones impulsivas y mucha adrenalina. Ganarías en la categoría de Mejor Película de Acción.
TAURO
Belleza, estética y todo perfectamente cuidado. Ganarías Mejor Dirección de Arte.
GÉMINIS
Diálogos brillantes, giros inesperados y mente rápida. Ganarías en la categoría de Mejor Guión Original.
CÁNCER
Emoción, lágrimas y una historia que toca el corazón de todas las personas. Te llevarías el premio Mejor Drama.
LEO
Porque Leo no solo está en la película, es una verdadera estrella. Ganarías en la categoría de Mejor Actor o Actriz protagonista.
VIRGO
Todo perfectamente ordenado detalle por detalle. Nada queda fuera de lugar. Te llevarías el premio a Mejor Edición.
LIBRA
Te llevarías el premio a Mejor Diseño de Vestuario, ya que eres elegancia, armonía y tu estilo siempre es impecable.
ESCORPIO
Ganarías el premio de Mejor Thriller Psicológico, ya que eres puro misterio, intensidad y tienes secretos que nadie ve venir.
SAGITARIO
Viajes, descubrimientos y una historia que cruza el mundo. Ganarías en la categoría de Mejor Película de Aventuras.
CAPRICORNIO
Te llevarías el premio de Mejor Director. Visión, disciplina y liderazgo son cualidades que te representan.
ACUARIO
Ideas futuristas, historias fuera de lo común y mente innnovadora. Ganarías el premio a Mejor película de Ciencia Ficción.
PISCIS
Emoción, sensibilidad y música que te transporta a otro mundo. Te llevarías el premio a Mejor Banda Sonora.
¿Desde cuándo se entregan los premios Oscar?
Los primeros Premios Oscar se celebraron el 16 de mayo de 1929 en el Hotel Roosevelt de Hollywood, Los Ángeles. Se trató de una ceremonia privada con forma de banquete, a la que asistieron 270 personas, y la entrada costó 5 dólares. La entrega duró solo 15 minutos y no fue televisada ni transmitida por radio.