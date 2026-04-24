Según tu signo del zodíaco, descubre qué premio Oscar ganarías

Oscars (1).jpg Los nacidos bajo el signo de Aries ganarían en la categoría de Mejor Película de Acción.

TAURO

Belleza, estética y todo perfectamente cuidado. Ganarías Mejor Dirección de Arte.

GÉMINIS

Diálogos brillantes, giros inesperados y mente rápida. Ganarías en la categoría de Mejor Guión Original.

CÁNCER

Emoción, lágrimas y una historia que toca el corazón de todas las personas. Te llevarías el premio Mejor Drama.

LEO

Porque Leo no solo está en la película, es una verdadera estrella. Ganarías en la categoría de Mejor Actor o Actriz protagonista.

VIRGO

Todo perfectamente ordenado detalle por detalle. Nada queda fuera de lugar. Te llevarías el premio a Mejor Edición.

LIBRA

Te llevarías el premio a Mejor Diseño de Vestuario, ya que eres elegancia, armonía y tu estilo siempre es impecable.

ESCORPIO

Ganarías el premio de Mejor Thriller Psicológico, ya que eres puro misterio, intensidad y tienes secretos que nadie ve venir.

Oscars (2).jpg Los de Escorpio ganarían en la categoría de Mejor Thriller Psicológico.

SAGITARIO

Viajes, descubrimientos y una historia que cruza el mundo. Ganarías en la categoría de Mejor Película de Aventuras.

CAPRICORNIO

Te llevarías el premio de Mejor Director. Visión, disciplina y liderazgo son cualidades que te representan.

ACUARIO

Ideas futuristas, historias fuera de lo común y mente innnovadora. Ganarías el premio a Mejor película de Ciencia Ficción.

PISCIS

Emoción, sensibilidad y música que te transporta a otro mundo. Te llevarías el premio a Mejor Banda Sonora.

¿Desde cuándo se entregan los premios Oscar?

Los primeros Premios Oscar se celebraron el 16 de mayo de 1929 en el Hotel Roosevelt de Hollywood, Los Ángeles. Se trató de una ceremonia privada con forma de banquete, a la que asistieron 270 personas, y la entrada costó 5 dólares. La entrega duró solo 15 minutos y no fue televisada ni transmitida por radio.