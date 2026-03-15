Una nueva entrega de los premios Oscar ha reunido a todas las máximas figuras de Hollywood, quienes primero pasaron por la prestigiosa alfombra roja para demostrar sus looks.
Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Oscar 2026
Este año, durante la ceremonia en vivo de los premios Oscar, se entregan 24 galardones. Todos los detalles a continuación
La ceremonia contó con la conducción de Conan O'Brien, pero también se hicieron presente en el escenario como presentadores varias figuras del séptimo arte.
¿Quiénes son los ganadores en los premios Oscar 2026?
1- Mejor Actriz de Reparto
La ganadora es Amy Madigan por "Weapons". El premio fue presentado por la actriz Zoe Saldaña, quien ganó en esta misma categoría en 2025.
2- Mejor película animada
La ganadora es "KPOP Demon Hunters" de Sony y Netflix. Las peliculas nominadas fueron anunciadas por Channing Tatum y Will Arnett.
3- Mejor Corto Animado
El Mejor Corto Animado es "The Girl Who Cried Pearls", el cual tiene una duración de 17 minutos.
4- Mejor vestuario
Anne Hathaway y Anna Wintour le entregaron el premio a la diseñadora de "Frankenstein", Kate Hawley.
5- Mejor Maquillaje y Peluquería
Los ganadores fueron Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por "Frankenstein".
6- Mejor Casting (categoría nueva)
La ganadora fue Cassandra Kulukundis por la película"One Battle After Another". Los actores Paul Mescal, Chase Infinity, Wagner Moura, Gwyneth Paltrow y Delroy Lindo fueron los encargados de mencionar a los nominados.
7- Corto de Ficción
8- Actor de Reparto
9- Guion Adaptado
10- Guion Original
11- Dirección de Arte
12- Efectos Visuales
13- Cortometraje Documental
14- Largometraje Documental
15- Música Original
16- Sonido
17- Edición
18- Fotografía
19- Película Internacional
20- Canción Original
21- Actor Protagónico
22- Actriz Protagónica
23- Dirección
24- Película
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