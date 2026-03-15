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Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

Este año, durante la ceremonia en vivo de los premios Oscar, se entregan 24 galardones. Todos los detalles a continuación

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Quiénes son los ganadores en los premios Oscar 2026?

¿Quiénes son los ganadores en los premios Oscar 2026?

Una nueva entrega de los premios Oscar ha reunido a todas las máximas figuras de Hollywood, quienes primero pasaron por la prestigiosa alfombra roja para demostrar sus looks.

La ceremonia contó con la conducción de Conan O'Brien, pero también se hicieron presente en el escenario como presentadores varias figuras del séptimo arte.

¿Quiénes son los ganadores en los premios Oscar 2026?

1- Mejor Actriz de Reparto

La ganadora es Amy Madigan por "Weapons". El premio fue presentado por la actriz Zoe Saldaña, quien ganó en esta misma categoría en 2025.

Embed - Weapons | Marcus Meets Gladys | Movie Clip | Warner Bros. Entertainment

2- Mejor película animada

La ganadora es "KPOP Demon Hunters" de Sony y Netflix. Las peliculas nominadas fueron anunciadas por Channing Tatum y Will Arnett.

Embed - KPop Demon Hunters | Official Trailer | Sony Animation

3- Mejor Corto Animado

El Mejor Corto Animado es "The Girl Who Cried Pearls", el cual tiene una duración de 17 minutos.

Embed - The Girl Who Cried Pearls | OFFICIAL TRAILER

4- Mejor vestuario

Anne Hathaway y Anna Wintour le entregaron el premio a la diseñadora de "Frankenstein", Kate Hawley.

5- Mejor Maquillaje y Peluquería

Los ganadores fueron Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por "Frankenstein".

6- Mejor Casting (categoría nueva)

La ganadora fue Cassandra Kulukundis por la película"One Battle After Another". Los actores Paul Mescal, Chase Infinity, Wagner Moura, Gwyneth Paltrow y Delroy Lindo fueron los encargados de mencionar a los nominados.

7- Corto de Ficción

8- Actor de Reparto

9- Guion Adaptado

10- Guion Original

11- Dirección de Arte

12- Efectos Visuales

13- Cortometraje Documental

14- Largometraje Documental

15- Música Original

16- Sonido

17- Edición

18- Fotografía

19- Película Internacional

20- Canción Original

21- Actor Protagónico

22- Actriz Protagónica

23- Dirección

24- Película

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