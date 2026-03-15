Premios Oscar 2026: qué categoría debuta en esta edición

Embed - The Academy on Instagram: "What do L.A. Marathon participants and 98th Oscars nominees have in common? They’ll both get their red carpet moment. Ahead of the #ASICSLAMarathon, crews are transforming Hollywood Boulevard outside the Dolby Theatre into a glamorous red carpet experience, complete with Oscar statuettes along the route. Cheer on the runners from the sidelines (or your couch) tomorrow, and don't forget to watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 15th, at 7e/4p on ABC and Hulu. : @ye.fan" View this post on Instagram

La elección de un elenco no solo se basa en buscar figuras destacadas de Hollywood, sino que es importante encontrar personas que puedan generar química y que al mismo tiempo sepan contan historias que queden en la memoria del cine.

Durante años, el trabajo de los directores de casting no sido reconocido en los premios Oscar, y recién en los últimos años la presión de organizaciones y de numerosos profesionales de la industria logró instalar el debate dentro de la AMPAS.

El premio al Mejor Casting fue anunciado por la Academia en febrero de 2024 y se entregará por primera vez en la 98.ª ceremonia de los Oscar, en 2026. Se trata de la primera categoría nueva incorporada desde Mejor Película Animada en 2001, lo que dimensiona la magnitud del cambio dentro de una institución que rara vez modifica su estructura.

Los nominados de este año han sido elegidos por la Rama de Directores de Casting de la Academia, creada en 2013 y que contaba con casi 160 miembros al momento del anuncio.

Los nominados a Mejor Casting de este año son:

Hamnet – Nina Gold

Nina Gold es reconocida por su trabajo en producciones como Roma, Game of Thrones, The Crown, Los miserables, The Martian, Los dos papas, Cónclave y varias películas de la franquicia Star Wars.

Marty Supreme – Jennifer Venditti

La estadounidense Jennifer Venditti se hizo conocida por su trabajo de casting en la serie Euphoria de HBO.

Una Batalla Tras Otra– Cassandra Kulukundis

Cassandra Kulukundis mantiene una relación creativa de larga data con el director Paul Thomas Anderson. Han trabajado juntos en Inherent Vice, Phantom Thread y Licorice Pizza.

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El Agente Secreto – Gabriel Domingues

El brasileño Gabriel Domingues logró una de las nominaciones más comentadas con The Secret Agent.

Sinners – Francine Maisler

Con una extensa carrera en cine y televisión, Francine Maisler es una figura clave del casting en Hollywood. Ganó dos premios Primetime Emmy y fue nominada en varias ocasiones por su trabajo en series como Studio 60 on the Sunset Strip, Succession, The Underground Railroad, True Detective y The Studio.