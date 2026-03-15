Los premios Oscar han cambiado mucho a lo largo de su historia, como por ejemplo al momento de comenzar a tener en cuenta a producciones extranjeras en la categorías principales.
Premios Oscar 2026: qué categoría debuta en esta edición
A casi 100 años de la creación de los premios de la Academia, una nueva categoría debutará en los premios Oscar
En la edición de este año de los premios Oscar debutará una nueva categoría, la cual llega después de más de 30 años de reclamos en la industria de Hollywood.
¿Qué categoría debutará en los premios Oscar de este año?
Este 2026 se reconocerá en los premios Oscar al Mejor Casting, y de esta manera busca honrar el trabajo detrás de reunir a los actores que terminan definiendo una película. Este galardón un premio destinado a los directores de casting responsables de reunir a los actores y actrices que dan vida a las películas más destacadas del año.
La elección de un elenco no solo se basa en buscar figuras destacadas de Hollywood, sino que es importante encontrar personas que puedan generar química y que al mismo tiempo sepan contan historias que queden en la memoria del cine.
Durante años, el trabajo de los directores de casting no sido reconocido en los premios Oscar, y recién en los últimos años la presión de organizaciones y de numerosos profesionales de la industria logró instalar el debate dentro de la AMPAS.
El premio al Mejor Casting fue anunciado por la Academia en febrero de 2024 y se entregará por primera vez en la 98.ª ceremonia de los Oscar, en 2026. Se trata de la primera categoría nueva incorporada desde Mejor Película Animada en 2001, lo que dimensiona la magnitud del cambio dentro de una institución que rara vez modifica su estructura.
Los nominados de este año han sido elegidos por la Rama de Directores de Casting de la Academia, creada en 2013 y que contaba con casi 160 miembros al momento del anuncio.
Los nominados a Mejor Casting de este año son:
- Hamnet – Nina Gold
Nina Gold es reconocida por su trabajo en producciones como Roma, Game of Thrones, The Crown, Los miserables, The Martian, Los dos papas, Cónclave y varias películas de la franquicia Star Wars.
- Marty Supreme – Jennifer Venditti
La estadounidense Jennifer Venditti se hizo conocida por su trabajo de casting en la serie Euphoria de HBO.
- Una Batalla Tras Otra– Cassandra Kulukundis
Cassandra Kulukundis mantiene una relación creativa de larga data con el director Paul Thomas Anderson. Han trabajado juntos en Inherent Vice, Phantom Thread y Licorice Pizza.
- El Agente Secreto – Gabriel Domingues
El brasileño Gabriel Domingues logró una de las nominaciones más comentadas con The Secret Agent.
- Sinners – Francine Maisler
Con una extensa carrera en cine y televisión, Francine Maisler es una figura clave del casting en Hollywood. Ganó dos premios Primetime Emmy y fue nominada en varias ocasiones por su trabajo en series como Studio 60 on the Sunset Strip, Succession, The Underground Railroad, True Detective y The Studio.