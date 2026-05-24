Netflix sorprende con la película turca que explota de amor y romanticismo

El protagonista de la película turca escrita por Sami Berat Marcali intenta continuar su vida desde donde la dejó, pero se vuelve cada vez más difícil, sobre todo porque tiene que enfrentarse a su pasado.

Tierna, cercana, moderna. El cine turco nos sorprende con esta película sobre relaciones sentimentales, muy al estilo cine indie americano, intimista y sobre relaciones de pareja y su problemática en el mundo actual.

Semih tiene un buen trabajo, talento y simpatía, pero no tiene suerte en el terreno sentimental. En una noche con mucho alcohol, conoce a una bella joven con la que iniciará, de nuevo, otra relación más.

La novia de Semih termina su relación sin mayores explicaciones, así que el afectado busca las respuestas que necesita para seguir con su vida.

Netflix: de qué trata la película Quédate

Quédate sigue a Semih, quien tras ser abandonado por su novia, busca respuestas sobre su relación y debe confrontar rápidamente lo que ha descuidado durante tanto tiempo.

quedate

El protagonista de la película turca escrita por Sami Berat Marçali intenta continuar su vida desde donde la dejó, pero se vuelve cada vez más difícil, sobre todo porque tiene que enfrentarse a su pasado.

Netflix: reparto de la película Quédate

Burak Deniz (Semih)

Dilan Cicek Deniz (Defne)

Ceyda Duvenci (Ceyda)

Berrak Tuzunatac (Beril)

Ukran Oval (Ozge)

Ersin Arc (Nazim)

Dolunay Soysert (Hande)

Tráiler de la película Quédate

Embed - QUÉDATE (Kal) - Trailer español

Dónde ver la película Quédate, según la zona geográfica