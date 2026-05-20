Netflix: es una romántica serie turca tiene 8 capítulos y no para de tener éxito en el mundo

Sus amigas le animan a que no se rinda porque están seguras de que en una de las sucesivas citas conocerá a su nueva media naranja.

Netflix: de qué trata la serie Gracias, ¿el siguiente?

Gracias, ¿el siguiente? nos habla de las relaciones del mundo actual y presenta distintas perspectivas sobre las relaciones amorosas y las amistades.

Después de una dolorosa ruptura, la joven abogada Leyla Taylan (Serenay Sarikaya) se atreve con el complicado mundo de las citas actual, con el respaldo de sus amigas, que le dan seguridad.

A Leyla le cuesta mucho superar su fallida relación con Ömer, pero mientras lo intenta su ex novio reaparece para alterarlo todo.

La abogada lidiará todo el tiempo entre tres hombres: Ömer (Metin Akdülger), Feyyaz (Boran Kuzum) y Cem (Hakan Kurta). Por un lado, trata de mantenerse alejada de Ömer; por otro, va y viene con Feyyaz, pero en realidad se siente atraída por Cem.

Así es como va superando el dolor de su separación.

Netflix: reparto de la serie Gracias, ¿el siguiente?

Serenay Sarikaya (Leyla Taylan)

Metin Akdülger (Omer)

Hakan Kurta (Cem)

Boran Kuzum (Feyyaz)

Ahmet Rfat Sungar (Sarp)

Bade Içil (Tuba)

Zeynep Tugçe Bayat (Beliz)

Gülcan Arslan (Defne)

Tráiler de la serie Gracias, ¿el siguiente?

Embed - GRACIAS EL SIGUIENTE Temporada 2 Trailer SUBTITULADO / Thank you next Trailer Temporada 2 [HD]

Dónde ver la segunda temporada de Gracias, ¿el siguiente?, según la zona geográfica