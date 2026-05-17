La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un catálogo amplio, variado y de los más exquisitos del mundo del streaming. Producciones como Bridgerton han sabido brillar a tal punto que se han convertido en las revelaciones del año.
Netflix: es una de las series más vistas de streaming, aclamada por el universo entero y de solo 8 capítulos
Es una de las producciones de época más aclamadas de Netflix, arrasa entre las series y películas del género y no deja de sumar reproducciones
El 29 de enero de 2026, Netflix estrenó la cuarta temporada de Bridgerton, una de las series más aclamadas por los suscriptores de la plataforma. Esta vez, la historia se centra en Benedict y su inolvidable encuentro con la enigmática Dama de Plata.
Así, la nueva temporada está protagonizada por Luke Thompson como Benedict y Yerin Ha en el papel de Sophie Beckett y se adapta a la novela Te doy mi corazón, de Julia Quinn. Con solo 8 capítulos, ya enamoró a todo el mundo en Netflix.
Netflix: de qué trata Bridgerton, temporada 4
De acuerdo a la sinopsis oficial, la cuarta temporada de Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict, quien, a pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, se resiste a sentar cabeza. Sin embargo, conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.
Esa joven resulta ser Sophie (Yerin Ha), hija ilegítima de un conde. El comienzo es similar al de un cuento de Cenicienta, y los siguientes acontecimientos llevan a Benedict (Luke Thompson) a suspirar por la misteriosa dama mientras se enreda en una historia de amor prohibido.
Reparto de la temporada 4 de Los Bridgerton
En la cuarta temporada regresan muchos personajes de la tercera entrega, como Colin, interpretado por Luke Newton y Penelope, de la mano de Nicola Coughlan.
- Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
- Luke Thompson como Benedict Bridgerton
- ue como Sophie Beckett
- Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
- Simone Ashley como Kate Bridgerton
- Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte
- Adjoa Andoh como Lady Danbury
- Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
- Hannah Dodd como Francesca Bridgerton
- Victor Alli como Lord John Stirling
- Masali Baduza como Michaela Stirling
- Polly Walker como Portia Featherington
- Harriet Cains como Philippa Featherington
- Bessie Carter como Prudence Featherington
- Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton
- Martins Imhangbe como Will Mondrich
- Emma Naomi como Alice Mondrich
- Will Tilston como Gregory Bridgerton
- Hugh Sachs como Brimsley
- Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix
- Jessica Madsen como Cressida Cowper
- Lorraine Ashbourne como Mrs Varley
- Daniel Francis como Lord Marcus Anderson
Entre las nuevas incorporaciones, además de Yerin Ha como Sophie Beckett, tendremos a Katie Leung para interpretar a Lady Araminta Gun, Michelle Mao para dar vida a Rosamund Li e Isabella Wei se transformará en Posy Li.
Dónde ver la serie Bridgerton, según la zona geográfica
Bridgerton se puede ver en la plataforma de Netflix en diferentes países, como Argentina, España y Estados Unidos. La temporada 4 está disponible desde este jueves 29 de enero de 2026.