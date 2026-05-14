Netflix tiene la serie argentina de 14 capítulos que está entre las mejores del mundo

La serie, disponible en Netflix, ganó en los Premios Sur a Mejor serie de ficción y se consagró con 3 Premios Platino del Cine Iberoamericano. "De impecable producción y con algunos lujos visuales, quizás lo más interesante que El Reino tenga para ofrecer no esté tanto en la trama en sí sino en la manera en la que parece comentar la realidad… y no solo la argentina", sentenció Diego Lerer de Micropsia Cine.

Por su parte, Diego Batlle de Otros Cines comentó sobre El Reino: "Una de las mejores experiencias argentinas en el terreno de la ficción. Con un guion provocador y perturbador, la serie nunca deja de interesar y, lo más importante, invita al debate y la reflexión".

ern.jpg Series recomendadas. Netflix prepara la segunda temporada de "El Reino".

Netflix: de qué tratala serie El Reino

La serie El Reino cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti), candidato a vicepresidente de la República Argentina, cuyo compañero de fórmula es asesinado el día de cierre de campaña. A partir de entonces comienza el camino de su ascenso político a la vez que se descubre el entramado detrás del crimen.

La temporada 2 de El Reino sigue la historia del líder religioso Emilio Vázquez Pena, que al final de la primera temporada, termina postulándose como candidato a Presidente de la Nación. Entre intrigas, intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas, mientras se prepara para ser el nuevo líder del país.

Netflix: tráiler de la serie El Reino

Embed - El Reino | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El Reino, la serie de Netflix

Diego Peretti como Emilio Vázquez Pena

Chino Darín como Julio Clamens

Nancy Dupláa como Roberta Candia

Joaquín Furriel como Rubén Osorio

Peter Lanzani como Tadeo Vázquez Pena

Mercedes Morán como Elena Vázquez Pena

Vera Spinetta como Ana Vázquez Pena

Nico García como Remigio Cárdenas

Victoria Almeida como Magdalena Vázquez Pena

el reino serie

Dónde ver la serie El Reino, según la zona geográfica