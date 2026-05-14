La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con una gran cantidad de producciones argentinas que arrasan en el catálogo. Tal es el caso de El Reino, una miniserie protagonizada por Diego Peretti y Chino Darín que ha conmocionado al mundo.
Netflix tiene la serie argentina de 14 capítulos que está entre las mejores del mundo
Diego Peretti es el protagonista de este drama que arrasa en Netflix y está entre las mejores series y películas argentinas de la plataforma
El Reino es una serie de 2021 creada porClaudia Piñeiro yMarcelo Piñeyro que cuenta con dos temporadas de 8 y 6 capítulos, respectivamente. Pero lo más importante es que fue aclamada por la crítica y galardonada internacionalmente.
La serie, disponible en Netflix, ganó en los Premios Sur a Mejor serie de ficción y se consagró con 3 Premios Platino del Cine Iberoamericano. "De impecable producción y con algunos lujos visuales, quizás lo más interesante que El Reino tenga para ofrecer no esté tanto en la trama en sí sino en la manera en la que parece comentar la realidad… y no solo la argentina", sentenció Diego Lerer de Micropsia Cine.
Por su parte, Diego Batlle de Otros Cines comentó sobre El Reino: "Una de las mejores experiencias argentinas en el terreno de la ficción. Con un guion provocador y perturbador, la serie nunca deja de interesar y, lo más importante, invita al debate y la reflexión".
Netflix: de qué tratala serie El Reino
La serie El Reino cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti), candidato a vicepresidente de la República Argentina, cuyo compañero de fórmula es asesinado el día de cierre de campaña. A partir de entonces comienza el camino de su ascenso político a la vez que se descubre el entramado detrás del crimen.
La temporada 2 de El Reino sigue la historia del líder religioso Emilio Vázquez Pena, que al final de la primera temporada, termina postulándose como candidato a Presidente de la Nación. Entre intrigas, intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas, mientras se prepara para ser el nuevo líder del país.
Netflix: tráiler de la serie El Reino
Reparto de El Reino, la serie de Netflix
- Diego Peretti como Emilio Vázquez Pena
- Chino Darín como Julio Clamens
- Nancy Dupláa como Roberta Candia
- Joaquín Furriel como Rubén Osorio
- Peter Lanzani como Tadeo Vázquez Pena
- Mercedes Morán como Elena Vázquez Pena
- Vera Spinetta como Ana Vázquez Pena
- Nico García como Remigio Cárdenas
- Victoria Almeida como Magdalena Vázquez Pena
Dónde ver la serie El Reino, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El Reino se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El Reino se puede ver en Netflix.
- España: la serie El Reino se puede ver en Netflix.