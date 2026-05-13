La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una microserie que promete arrasar en el streaming mundial. Se trata de Entre padre e hijo, una producción mexicana que llegó este miércoles 13 de mayo al catálogo y promete dar de qué hablar.
Netflix recién estrena una serie subida de tono con 20 capítulos cortos de 10 minutos y promete arrasar
Pamela Almazan y Erick Elías son los protagonistas de esta historia subda de tono que acaba de llegar a Netflix. Promete arrasar entre las series y películas
Creada por Pablo Illanes, esta serie dramática combina el thriller y la sensualidad a lo largo de 20 capítulos de solo 10 minutos de duración cada uno. Los protagonistas también se destacan en Netflix: Pamela Almazan y Erick Elías son las grandes estrellas del reparto.
Entre padre e hijo es una serie ideal para los amantes de los romances imposibles, los secretos familiares y los misterios en formato compacto en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Entre padre e hijo
La sinopsis oficial de Neflix sobre la serie Entre padre e hijo versa: "En apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda familiar de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro".
Bárbara (Pamela Almanza) es una abogada de éxito que visita la casa de su prometido y entabla una peligrosa relación con el conflictivo hijo de este en medio de tensiones ocultas y secretos inquietantes.
Como si eso fuera poco, hay un misterio alrededor de la muerte de Fernanda, la madre de Iker, un caso en el que la protagonista parecería estar involucrada de forma sospechosa.
Reparto de Entre padre e hijo
- Pamela Almanza como Bárbara
- Erick Elías como Álvaro
- Graco Sendel como Iker
- Natalia Plascencia
- Ivanna Castro
- Carmen Delgado
Dónde ver la serie Entre padre e hijo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Entre padre e hijo sepuede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Entre padre e hijo sepuede ver en Netflix.
- España: la serie Entre padre e hijo sepuede ver en Netflix.