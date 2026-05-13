Netflix recién estrena una serie subida de tono con 20 capítulos cortos de 10 minutos y promete arrasar

entre padre e hijo

Netflix: de qué trata la serie Entre padre e hijo

La sinopsis oficial de Neflix sobre la serie Entre padre e hijo versa: "En apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda familiar de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro".

Bárbara (Pamela Almanza) es una abogada de éxito que visita la casa de su prometido y entabla una peligrosa relación con el conflictivo hijo de este en medio de tensiones ocultas y secretos inquietantes.

Como si eso fuera poco, hay un misterio alrededor de la muerte de Fernanda, la madre de Iker, un caso en el que la protagonista parecería estar involucrada de forma sospechosa.

Embed - Entre padre e hijo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Entre padre e hijo

Pamela Almanza como Bárbara

Erick Elías como Álvaro

Graco Sendel como Iker

Natalia Plascencia

Ivanna Castro

Carmen Delgado

entre padre e hijo (2)

Dónde ver la serie Entre padre e hijo, según la zona geográfica