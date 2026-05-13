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Netflix acaba de estrenar una serie francesa que mezcla drama, comedia y crimen

El actor Alexandre Kominek protagoniza esta serie francesa de comedia policial que recién se estrena en Netflix

Paula García
Por Paula García [email protected]
Laurence Arné es una de las actrices que participa en la serie. Imagen: Netflix.

Laurence Arné es una de las actrices que participa en la serie. Imagen: Netflix.

Netflix es la empresa de streaming más exitosa del mundo, de hecho a principios de 2026 superó los 325 millones de suscriptores pagos. Esto se debe a que tiene un catálogo de contenido original al que se puede acceder sin interrupciones de publicidad, entre otros factores. Su biblioteca se renueva constantemente, por eso en esta ocasión te presentamos un título que recién se estrena.

El profe es una serie original de Francia que acaba de lanzar una primera temporada con ocho episodios. Fue dirigida y creada por François Uzan y distribuida por Netflix.

comedia francesa
Esta comedia francesa es dirigida por Fran&ccedil;ois Uzan. Imagen: Netflix.

Esta comedia francesa es dirigida por François Uzan. Imagen: Netflix.

Es una comedia francesa que mezcla humor con el género policiaco y la crítica social. Es la serie ideal para agregar a tu lista de favoritos y pasar el fin de semana.

Netflix: ¿de qué trata la serie?

"Un hábil estafador y genio de las matemáticas se infiltra como profesor de una escuela pública para no ir a la cárcel en esta comedia de François Uzan de 'Presidente por accidente'", revela la descripción oficial de Netflix.

El profe sigue la historia de un hombre llamado Eddy, quien a su corta edad, ya es un reconocido estafador que también es un prodigio de las matemáticas, algo que lo ha ayudado en su carrera al margen de la ley.

el profe serie
Esta serie mezcla la comedia y el crimen en una historia atrapante. Imagen: Netflix.

Esta serie mezcla la comedia y el crimen en una historia atrapante. Imagen: Netflix.

Todo cambia cuando es capturado por la policía y le dan dos opciones: ir a la cárcel y pagar sus delitos o aceptar una misión como infiltrado para evitar la detención. Como opta por la segunda alternativa, pasa a convertirse en profesor de un instituto.

Sus ocho episodios de menos de 30 minutos son lo que deberías ver cuando tienes un rato libre y quieres una historia entretenida. Está disponible en Netflix, así que la puedes agregar a tu lista de pendientes para ver.

Tráiler

Embed - El Profe | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 23/04/2026

Reparto

  • Alexandre Kominek
  • Laurence Arné
  • Leslie Medina
  • Joséphine de Meaux
  • Bérangère McNeese

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