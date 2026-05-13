Netflix acaba de estrenar una serie francesa que mezcla drama, comedia y crimen

Es una comedia francesa que mezcla humor con el género policiaco y la crítica social. Es la serie ideal para agregar a tu lista de favoritos y pasar el fin de semana.

Netflix: ¿de qué trata la serie?

"Un hábil estafador y genio de las matemáticas se infiltra como profesor de una escuela pública para no ir a la cárcel en esta comedia de François Uzan de 'Presidente por accidente'", revela la descripción oficial de Netflix.

El profe sigue la historia de un hombre llamado Eddy, quien a su corta edad, ya es un reconocido estafador que también es un prodigio de las matemáticas, algo que lo ha ayudado en su carrera al margen de la ley.

el profe serie Esta serie mezcla la comedia y el crimen en una historia atrapante. Imagen: Netflix.

Todo cambia cuando es capturado por la policía y le dan dos opciones: ir a la cárcel y pagar sus delitos o aceptar una misión como infiltrado para evitar la detención. Como opta por la segunda alternativa, pasa a convertirse en profesor de un instituto.

Sus ocho episodios de menos de 30 minutos son lo que deberías ver cuando tienes un rato libre y quieres una historia entretenida. Está disponible en Netflix, así que la puedes agregar a tu lista de pendientes para ver.

Tráiler

Embed - El Profe | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 23/04/2026

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