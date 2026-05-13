Netflix es la empresa de streaming más exitosa del mundo, de hecho a principios de 2026 superó los 325 millones de suscriptores pagos. Esto se debe a que tiene un catálogo de contenido original al que se puede acceder sin interrupciones de publicidad, entre otros factores. Su biblioteca se renueva constantemente, por eso en esta ocasión te presentamos un título que recién se estrena.
Netflix acaba de estrenar una serie francesa que mezcla drama, comedia y crimen
El actor Alexandre Kominek protagoniza esta serie francesa de comedia policial que recién se estrena en Netflix
El profe es una serie original de Francia que acaba de lanzar una primera temporada con ocho episodios. Fue dirigida y creada por François Uzan y distribuida por Netflix.
Es una comedia francesa que mezcla humor con el género policiaco y la crítica social. Es la serie ideal para agregar a tu lista de favoritos y pasar el fin de semana.
Netflix: ¿de qué trata la serie?
"Un hábil estafador y genio de las matemáticas se infiltra como profesor de una escuela pública para no ir a la cárcel en esta comedia de François Uzan de 'Presidente por accidente'", revela la descripción oficial de Netflix.
El profe sigue la historia de un hombre llamado Eddy, quien a su corta edad, ya es un reconocido estafador que también es un prodigio de las matemáticas, algo que lo ha ayudado en su carrera al margen de la ley.
Todo cambia cuando es capturado por la policía y le dan dos opciones: ir a la cárcel y pagar sus delitos o aceptar una misión como infiltrado para evitar la detención. Como opta por la segunda alternativa, pasa a convertirse en profesor de un instituto.
Sus ocho episodios de menos de 30 minutos son lo que deberías ver cuando tienes un rato libre y quieres una historia entretenida. Está disponible en Netflix, así que la puedes agregar a tu lista de pendientes para ver.
Tráiler
Reparto
- Alexandre Kominek
- Laurence Arné
- Leslie Medina
- Joséphine de Meaux
- Bérangère McNeese