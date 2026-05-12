Si tenés una planta sansevieria o lengua de suegra en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta lengua de suegra tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.

La lengua de suegra o sansevieria, como también es conocida, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero porque puede purificar el aire dentro de tu hogar debido a que sus hojas absorben las toxinas y para el feng shui es capaz de atraer dinero, prosperidad y buena energía.

Además, la forma y estructura que tiene esta planta muy característica en la jardinería, transmite energía protectora y absorbe lo negativo neutralizandolo. Así mismo su forma puntiaguda, también se considera que puede proteger el entorno de influencias no deseadas. De esta forma, más allá de esas características peculiares, atrae algunos beneficios:

planta de suegra o sansevieria (2) Tu planta lengua de suegra debe estar sana y cuidada para que traiga energías positivas e interrumpa el flujo negativo. Fuente: Canva.

La sansevieria actúa como barrera frente a energías densas y protege a tu casa contra cualquier cosa.

actúa como barrera frente a energías densas y protege a tu casa contra cualquier cosa. Tiene fuerza y estructura; es compacta, por lo que aporta una energía firme.

Cuando la lengua de suegra florece en tu casa quiere decir que estás en un proceso de crecimiento personal o espiritual, o que es un buen momento para que los procesos de tu vida avancen de manera positiva.

florece en tu casa quiere decir que estás en un proceso de crecimiento personal o espiritual, o que es un buen momento para que los procesos de tu vida avancen de manera positiva. Es un amuleto de protección y de buena suerte.

Representa la abundancia.

La sansevieria es una planta ideal porque bloquea el mal de ojo.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la sansevieria o lengua de suegra en el comedor, baño u oficina es un error. Debe ponerse en la entrada de la casa, en los pasillos o en zonas de movimiento constante, incluso en esquinas de la casa.