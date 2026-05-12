"¡Me voy a suicidar si la vuelven a poner!": la furiosa reacción de Fabiana Cantilo en el aire de Nihuil

Andrés Calamaro 1 Andrés Calamaro estuvo hace dos semanas en Mendoza.

Calamaro, los toros y el "machismo sistémico"

El clima no mejoró cuando surgió el nombre de Calamaro. Cantilo no sólo confirmó estar peleada con él, sino que lo tildó de "agrandado y machista". El punto de quiebre fue la defensa del periodista hacia el Salmón por su gusto por la tauromaquia.

"De ninguna manera voy a discutir cuando se torturaa un animal en público. Me chupa un huevo quién vaya. Al maltrato animal y punto", sentenció la cantante, quien comparó el hecho de querer a alguien con esas posturas con "querer a un milico en la época del Proceso".

Además, disparó contra el entorno del rock nacional: "Los tuve que aguantar a todos (Fito, Spinetta, García)... también son machistas. Pero no pudieron conmigo porque soy una mina brava".

flyer fabiana cantilo en mendoza El flyer que promociona la presentación de Fabiana Cantilo en Mendoza.

El misterio del flyer y la tregua incómoda

Otro punto de fricción fue el nombre del espectáculo. Mientras Gabrielli mencionaba una gira por los "40 años de rock", Fabiana lo desmintió en vivo: "No sé de dónde sacaron esa mierda que ponen. Mi nuevo disco se llama Hiperlumínica".

Tras varios "andate a la mierda" y acusaciones mutuas de maltrato, la charla derivó en una tregua matizada por la personalidad de ambos. Cantilo admitió tener "problemas con la ira" que está tratando, pero reafirmó su postura de artista auténtica que no trabaja "ni por la fama ni por la plata".

Embed - Fabiana Cantilo vs Andrés Gabrielli. El cruce entre la artista y el periodista

Sobre el cierre, y fiel a su oficio, Gabrielli bajó la persiana con una frase que resume el episodio: "Esto es rock and roll puro lo que acaba de pasar".

Cantilo vendrá a Mendoza el 29 de mayo, y aunque prometió -entre risas y chicanas- cantar temas "en japonés" para fastidiar a los nostálgicos. Lo cierto es que su visita ya empezó a generar chispas antes de aterrizar en la provincia.

Las frases más picantes de la nota:

"Me siento juzgada. Un periodista no tiene el poder de juzgar a un artista".

"Soy una tipa adulta que tiene problemas con la ira y me la estoy tratando".

"Si no se escucha mi música nueva no es por mí, es por las discográficas y el machismo".

"Voy a ir con una armadura al show para que no me den con un ondazo".