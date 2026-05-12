Lo que debía ser una entrevista promocional para su show del 29 de mayo en Mendoza se transformó en un ring dialéctico. Fabiana Cantilo, fiel a su estilo hiperkinético y sin filtros, protagonizó un momento de altísima tensión en Radio Nihuil al enfrentarse con el periodista Andrés Gabrielli. ¿El detonante? La nostalgia, un flyer mal diseñado y la sombra eterna de un hit que la cantante ya no soporta.
"¡Me voy a suicidar si la vuelven a poner!": la furiosa reacción de Fabiana Cantilo en el aire de Nihuil
La artista tuvo un cruce de antología con Andrés Gabrielli. Fabiana Cantilo disparó munición gruesa contra el machismo en el rock y Andrés Calamaro
"No pongan más Mi enfermedad". La entrevista arrancó con el pie izquierdo. Apenas escuchó los acordes del clásico de Andrés Calamaro que ella popularizó en los 90, la "Fabi" estalló: "No pongan más Mi enfermedad, por favor, que me voy a suicidar ya si la vuelven a poner. Tengo 14 discos y ponen ese".
Ante el intento de Gabrielli de reivindicar su trayectoria de 40 años, Cantilo fue tajante: "Me chupa un huevo el pasado. No me importa más de esos recuerdos espantosos. Yo sigo haciendo música ahora". La artista aprovechó para reclamar espacio para sus trabajos independientes como Cuna de piedra o Superamor, denunciando que la industria y el público quedan atrapados en el "éxito comercial" ignorando su evolución.
Calamaro, los toros y el "machismo sistémico"
El clima no mejoró cuando surgió el nombre de Calamaro. Cantilo no sólo confirmó estar peleada con él, sino que lo tildó de "agrandado y machista". El punto de quiebre fue la defensa del periodista hacia el Salmón por su gusto por la tauromaquia.
"De ninguna manera voy a discutir cuando se torturaa un animal en público. Me chupa un huevo quién vaya. Al maltrato animal y punto", sentenció la cantante, quien comparó el hecho de querer a alguien con esas posturas con "querer a un milico en la época del Proceso".
Además, disparó contra el entorno del rock nacional: "Los tuve que aguantar a todos (Fito, Spinetta, García)... también son machistas. Pero no pudieron conmigo porque soy una mina brava".
El misterio del flyer y la tregua incómoda
Otro punto de fricción fue el nombre del espectáculo. Mientras Gabrielli mencionaba una gira por los "40 años de rock", Fabiana lo desmintió en vivo: "No sé de dónde sacaron esa mierda que ponen. Mi nuevo disco se llama Hiperlumínica".
Tras varios "andate a la mierda" y acusaciones mutuas de maltrato, la charla derivó en una tregua matizada por la personalidad de ambos. Cantilo admitió tener "problemas con la ira" que está tratando, pero reafirmó su postura de artista auténtica que no trabaja "ni por la fama ni por la plata".
Sobre el cierre, y fiel a su oficio, Gabrielli bajó la persiana con una frase que resume el episodio: "Esto es rock and roll puro lo que acaba de pasar".
Cantilo vendrá a Mendoza el 29 de mayo, y aunque prometió -entre risas y chicanas- cantar temas "en japonés" para fastidiar a los nostálgicos. Lo cierto es que su visita ya empezó a generar chispas antes de aterrizar en la provincia.
Las frases más picantes de la nota:
- "Me siento juzgada. Un periodista no tiene el poder de juzgar a un artista".
- "Soy una tipa adulta que tiene problemas con la ira y me la estoy tratando".
- "Si no se escucha mi música nueva no es por mí, es por las discográficas y el machismo".
- "Voy a ir con una armadura al show para que no me den con un ondazo".