El humor se pone "Extra Brut": una cumbre de referentes llega al Teatro Imperial

1era Preventa: $8.000 (Solo 25 tickets).

2da Preventa: $12.000 (50 tickets).

Generales: $16.000.

En el marco de las celebraciones por los 25 años del Festival Teatral de la Zona Este, Maipú se prepara para recibir una propuesta que promete ser el antídoto perfecto contra el contexto actual. “Humor Varietal. Edición Extra Brut” desembarca en el Teatro Imperial con una puesta que combina el talento de los grandes del humor mendocino con el ritmo contagioso de la música tropical.

Una mezcla irresistible

Esta nueva versión del espectáculo sube la apuesta. Según adelantaron desde la producción, el perfil de esta edición es más intenso, dinámico y chispeante. La clave reside en la diversidad de estilos sobre el escenario: desde el stand up y el humor costumbrista hasta la música en vivo que ameniza toda la velada con sabor y alegría.

El elenco es, sencillamente, una selección de los mejores exponentes del género en la provincia:

Héctor Gil

Jéssica Echegaray

Daniel Encina

Turco Sarruf

La participación especial de Antonio Romera “El maéstrico”.

Bajo la premisa de que la risa es una necesidad básica en tiempos difíciles, estos artistas consagrados proponen un brindis colectivo. Es una obra ATP para mayores de 13 años, ideal para disfrutar en pareja o con amigos y comenzar el fin de semana con energía renovada.