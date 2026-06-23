Gustavo Garzón regresa a las tablas mendocinas con una propuesta íntima y conmovedora. En una triple función especial (viernes 26 -a las 20 y 22- y sábado 27 de junio -a las 19-), se presentará en Teatro en Casa (Delgado A. 272 Ciudad) con "Un hombre solo es demasiado para un hombre solo", una obra de su propia autoría que codirige junto a Julia Morgado y promete conmover al público a través de una historia tan sensible como actual. Las entradas se pueden reservar al 2616481664.
Gustavo Garzón llega a Mendoza con "Un hombre solo es demasiado para un hombre solo"
Una historia sobre el amor tardío, la reinvención y los desafíos de la madurez para reflexionar y emocionarse
La puesta en escena, que comparte junto a la actriz Victoria Baldomir, aborda con profunda lucidez los desafíos de la madurez, la soledad y la posibilidad inesperada de volver a empezar.
Sinopsis: el vértigo de empezar de nuevo
La obra sigue los pasos de Joaquín (interpretado por Garzón), un hombre de 70 años que, ya jubilado, atraviesa una crisis existencial profunda: le sobra tiempo, le falta inspiración y se encuentra atrapado en un agudo bloqueo para escribir.
Sin embargo, el destino cambia su rumbo en un taller literario. Allí conoce a Laura (Victoria Baldomir), una mujer que despierta en él un sentimiento inédito: el amor, por primera vez en su vida. Entre sesiones de terapia, textos íntimos y un intercambio de mensajes que pronto se vuelven imprescindibles, Joaquín se enfrentará a una decisión radical: permanecer en la comodidad de su rutina conocida o arriesgarlo todo por una pasión tardía que lo obliga a reinventarse por completo.
"Un hombre solo es demasiado para un hombre solo" es una pieza sensible y actual que invita a reflexionar sobre el amor en la madurez y el vértigo de patear el tablero, incluso cuando parece ser tarde.
Ficha Técnica y Artística
- En escena: Gustavo Garzón y Victoria Baldomir
- Dramaturgia: Gustavo Garzón
- Dirección: Julia Morgado
- Asistente de Dirección: Lola Valdez
- Vestuario y Escenografía: Sofía Davies
- Diseño Gráfico: Nahuel Lamoglia
- Fotografía: Nacho Lunadei
- Prensa: Entre Líneas Pr
- Producción General: Nacho Giovanini - Geluk
- Duración: 60 minutos