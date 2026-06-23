Gustavo Garzón llega a Mendoza con "Un hombre solo es demasiado para un hombre solo"

La puesta en escena, que comparte junto a la actriz Victoria Baldomir, aborda con profunda lucidez los desafíos de la madurez, la soledad y la posibilidad inesperada de volver a empezar.

Gustavo Garzón y Victoria Baldomir en escena.

Sinopsis: el vértigo de empezar de nuevo

La obra sigue los pasos de Joaquín (interpretado por Garzón), un hombre de 70 años que, ya jubilado, atraviesa una crisis existencial profunda: le sobra tiempo, le falta inspiración y se encuentra atrapado en un agudo bloqueo para escribir.