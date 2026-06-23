El Certificado Único de Discapacidad (CUD) le brinda a las personas con discapacidad de la Argentina muchos beneficios de salud, educación, transporte, etc.
Los 6 beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad en 2026
Te mencionamos algunos de los beneficios a los cuales pueden acceder las personas con discapacidad cuando tienen el CUD
No es un simple documento o credencial de identificación, sino que funciona como la llave de acceso directa a un abanico de derechos y coberturas garantizados por el Estado nacional. A continuación, detallamos los 6 beneficios principales que otorga el CUD
Cobertura médica integral al 100%
El CUD obliga a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y al sistema de salud pública a otorgar una cobertura total (100%) en tratamientos médicos. Esto incluye medicamentos, prótesis, terapias de rehabilitación (kinesiología, fonoaudiología, psicología), transporte para asistir a centros de atención y todos los insumos que el equipo médico considere necesarios para la patología diagnosticada, sin la imposición de coseguros.
Transporte público terrestre gratuito
El CUD también brinda la posibilidad de acceder a la gratuidad en colectivos, subtes y trenes de corta, media y larga distancia dentro del territorio nacional. Por ejemplo, se puede vincular directamente el CUD a la tarjeta SUBE para acceder a un descuento automático del 100% al pasar el molinete, una herramienta optativa que convive con el clásico uso del certificado en formato físico o desde la app Mi Argentina.
Símbolo Internacional de Acceso y libre estacionamiento
El titular del CUD tiene derecho a tramitar el Símbolo Internacional de Acceso. Se trata de una insignia que otorga el derecho al libre tránsito y estacionamiento.
Exenciones impositivas y de tasas
En el ámbito económico, el CUD posibilita la eximición de diversas cargas tributarias. Sin embargo, es importante aclarar que este beneficio está disponible en algunos sitios del país.
Asignaciones familiares específicas de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga liquidaciones especiales a los trabajadores o beneficiarios de asignaciones que tengan a su cargo a un hijo con discapacidad. La presentación del CUD activa montos significativamente superiores en prestaciones como la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y la Asignación por Maternidad Down, equiparándose con apoyos económicos extra frente a los costos diarios de cuidado.
Apoyo a la integración escolar y adaptaciones curriculares
En el ámbito de la educación, el CUD garantiza una escolaridad inclusiva. Habilita el acceso directo al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, permitiendo la presencia de una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) o un Acompañante Personal No Docente (APND) dentro del aula.