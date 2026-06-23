Los 6 beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad en 2026

Transporte público terrestre gratuito

El CUD también brinda la posibilidad de acceder a la gratuidad en colectivos, subtes y trenes de corta, media y larga distancia dentro del territorio nacional. Por ejemplo, se puede vincular directamente el CUD a la tarjeta SUBE para acceder a un descuento automático del 100% al pasar el molinete, una herramienta optativa que convive con el clásico uso del certificado en formato físico o desde la app Mi Argentina.

Símbolo Internacional de Acceso y libre estacionamiento

El titular del CUD tiene derecho a tramitar el Símbolo Internacional de Acceso. Se trata de una insignia que otorga el derecho al libre tránsito y estacionamiento.

El titular del CUD tiene derecho a tramitar el Símbolo Internacional de Acceso.

Exenciones impositivas y de tasas

En el ámbito económico, el CUD posibilita la eximición de diversas cargas tributarias. Sin embargo, es importante aclarar que este beneficio está disponible en algunos sitios del país.

Asignaciones familiares específicas de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga liquidaciones especiales a los trabajadores o beneficiarios de asignaciones que tengan a su cargo a un hijo con discapacidad. La presentación del CUD activa montos significativamente superiores en prestaciones como la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y la Asignación por Maternidad Down, equiparándose con apoyos económicos extra frente a los costos diarios de cuidado.

Apoyo a la integración escolar y adaptaciones curriculares

En el ámbito de la educación, el CUD garantiza una escolaridad inclusiva. Habilita el acceso directo al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, permitiendo la presencia de una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) o un Acompañante Personal No Docente (APND) dentro del aula.