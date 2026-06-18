El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento gratuito y que tiene validez en todo el país. El mismo le permite a sus usuarios acceder a múltiples beneficios, derechos y servicios para personas con discapacidad.
Certificado Único de Discapacidad (CUD): todos los requisitos excluyentes para solicitarlo en junio del 2026
Te explicamos cuáles son los requisitos que tienes que cumplir para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad
Sin embargo, para poder solicitar y acceder al CUD, hay que cumplir una serie de requisitos. A continuación los detalles a tener en cuenta punto por punto.
¿Qué requisitos hay que cumplir para solicitar el CUD?
Según la página argentina.gob.ar, los requisitos y documentos que deben cumplirse para solicitar el CUD son:
- Certificado médico con diagnóstico completo (vigencia máxima: 6 meses)
- Estudios médicos y análisis complementarios (originales y con menos de 6 meses de antigüedad)
- Informes de profesionales tratantes, como médicos, psicólogos o terapistas.
- Carnet de obra social o prepaga, si corresponde (fotocopia)
- DNI original, legible y en buen estado.
- En caso de estar trabajando: recibo de sueldo.
- En caso de no trabajar: recibo de sueldo del familiar a cargo.
- En caso de ser jubilado: recibo de jubilación.
Recuerda que luego de presentar todos los documentos, los mismos serán revisados por la Junta Médica Evaluadora. En este punto se definirá si corresponde entregar o no el certificado, en base a la documentación médica y a la entrevista.
¿Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad?
El paso a paso para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad es el siguiente:
- Reuní toda la documentación médica y personal requerida.
- Solicitá un turno en la Junta Evaluadora correspondiente a tu domicilio (según lo que figure en tu DNI).
- Asistí personalmente al turno con la documentación. En esa instancia, la Junta Evaluadora decidirá si otorga el certificado.
¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?
Según la página web argentina.gob.ar, el Certificado Único de Discapacidad le permite a sus usuarios acceder a una variedad de beneficios sociales y de salud, entre ellos:
- Asignaciones familiares por discapacidad, incluyendo asignación por hijo con discapacidad o por maternidad en casos específicos como síndrome de Down.
- Acceso al Símbolo Internacional de Acceso, que otorga libre tránsito y estacionamiento.
- Beneficios para la compra de vehículos, como exenciones impositivas o facilidades de financiación.
- Cobertura del 100% de tratamientos médicos, rehabilitaciones, terapias, prótesis y apoyos educativos.
- Eximición de tasas municipales, según jurisdicción.
- Transporte público gratuito en trenes, subtes, colectivos y micros de corta, media y larga distancia en todo el país.