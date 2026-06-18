Certificado Único de Discapacidad (CUD): todos los requisitos excluyentes para solicitarlo en junio del 2026

Certificado médico con diagnóstico completo (vigencia máxima: 6 meses)

Estudios médicos y análisis complementarios (originales y con menos de 6 meses de antigüedad)

Informes de profesionales tratantes, como médicos, psicólogos o terapistas.

Carnet de obra social o prepaga, si corresponde (fotocopia)

DNI original, legible y en buen estado.

En caso de estar trabajando: recibo de sueldo.

En caso de no trabajar: recibo de sueldo del familiar a cargo.

En caso de ser jubilado: recibo de jubilación.

Recuerda que luego de presentar todos los documentos, los mismos serán revisados por la Junta Médica Evaluadora. En este punto se definirá si corresponde entregar o no el certificado, en base a la documentación médica y a la entrevista.

Discapacidad El Certificado Único de Discapacidad tiene validez en todo el país.

¿Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad?

El paso a paso para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad es el siguiente:

Reuní toda la documentación médica y personal requerida.

Solicitá un turno en la Junta Evaluadora correspondiente a tu domicilio (según lo que figure en tu DNI).

Asistí personalmente al turno con la documentación. En esa instancia, la Junta Evaluadora decidirá si otorga el certificado.

Discapacidad Gracias al CUD se puede conseguir transporte público gratuito en trenes, subtes, colectivos y micros de corta, media y larga distancia en todo el país.

¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

Según la página web argentina.gob.ar, el Certificado Único de Discapacidad le permite a sus usuarios acceder a una variedad de beneficios sociales y de salud, entre ellos: