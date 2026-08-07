Su vecino cortó 186 árboles de humedales protegidos y el gobernador tuvo que asumir la responsabilidad

Según Lamont, el contratista fue más allá de las tareas autorizadas y realizó trabajos que no estaban contemplados en el acuerdo inicial. El caso generó fuertes críticas porque la zona afectada cumplía funciones ambientales fundamentales. Los humedales ayudan a absorber el exceso de agua, reducen el riesgo de inundaciones, protegen la biodiversidad y evitan la erosión del suelo.

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Ante la polémica, las autoridades ordenaron detener los trabajos y exigieron la elaboración de un plan de restauración para recuperar el área dañada del humedal. El proyecto incluyó la replantación de especies y medidas destinadas a reparar parte del impacto ambiental provocado.

Además, Lamont y otros involucrados recibieron sanciones administrativas por la falta de permisos. A diferencia de algunas versiones difundidas en redes sociales, el gobernador no enfrentó una multa millonaria. La sanción económica directa fue de US$1.000, al igual que la aplicada a otros responsables del caso.