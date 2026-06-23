Griselda Petri explicó por qué creció tanto su patrimonio en sólo 3 años

Una casa de 328 m2 adquirida en 2024

Un departamento de 35m2 adquirido en 2023

Un departamento de 140 m2 adquirido en 2024

Un departamento de 23 m2 adquirido en 2023

Un departamento de 83 m2 adquirido en 2025

Un departamento de 82 m2 adquirido en 2025

Una camioneta Compass Sport 2024

Declaró ingresos por servicios profesionales

Luego de cumplir con la obligación de declarar sus bienes, la misma Griselda Petri explicó las razones del notorio crecimiento de su patrimonio.

Griselda Petri, hermana de Luis Petri, explicó por qué incrementó tanto su patrimonio en 3 años.

"Yo me separé en el 2021, 2 años más tarde me divorcié y en 2024 con mi ex marido llegamos a un acuerdo, disolvimos y liquidamos los bienes de la sociedad conyugal. Por eso todos los bienes que me tocaron aparecen con fecha de adquisición entre el 2024 y 2025, pero en realidad eran bienes gananciales que se me adjudicaron a mi, al igual que la moneda extranjera que declaro", precisó la legisladora y mostró los documentos de ese acuerdo de disolución conyugal.

En esa división de bienes, Petri y su ex marido acordaron que ella se quedara con la casa familiar en la que habían vivido desde el 2007, y entre ambos se repartieron "algunos departamentos que habíamos comprado en pozo y que se construyeron mientras estábamos casados".

Griselda Petri estuvo casada por 23 años, y su ex marido es parte de la sociedad de Allub Hermanos, que es dueña de una distribuidora mayorista de YPF diesel, de estaciones de servicio y de una exportadora de mosto que comercia con Estados Unidos.

La ley que obliga a los legisladores a declarar sus bienes

La Oficina de Ética Pública se encarga de recibir las declaraciones juradas de todos los funcionarios que están obligados por la Ley 8.993 a presentarlas.

Además de los bienes inmuebles, esos funcionarios también deben declarar los ingresos extras que puedan tener por sus profesiones.

En el caso de Griselda Petri, que de profesión es contadora, también declaró ingresos por una farmacia en la que es dueña del 75%, ya que comparte sociedad con una farmacéutica que posee el 25% restante.