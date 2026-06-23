En los últimos días venció el plazo para que los nuevos legisladores mendocinos presenten su declaración jurada ante la Oficina de Ética Pública y expongan todo su patrimonio. Entre los recién llegados la Casa de las Leyes, resaltó el detalle que expuso la diputada radical Griselda Petri, hermana del diputado nacional libertario.
Griselda Petri explicó por qué creció tanto su patrimonio en sólo 3 años
La diputada provincial y hermana de Luis Petri, presentó su declaración jurada y precisó el motivo por el que adquirió tantos inmuebles en 3 años
La diputada de San Martín consignó que entre 2023 y 2025 su patrimonio creció de tal manera que adquirió una casa y 5 departamentos, además de una camioneta.
Según el detalle que declaró en Ética Pública, su patrimonio consta de:
- Una casa de 328 m2 adquirida en 2024
- Un departamento de 35m2 adquirido en 2023
- Un departamento de 140 m2 adquirido en 2024
- Un departamento de 23 m2 adquirido en 2023
- Un departamento de 83 m2 adquirido en 2025
- Un departamento de 82 m2 adquirido en 2025
- Una camioneta Compass Sport 2024
- Declaró ingresos por servicios profesionales
Luego de cumplir con la obligación de declarar sus bienes, la misma Griselda Petri explicó las razones del notorio crecimiento de su patrimonio.
"Yo me separé en el 2021, 2 años más tarde me divorcié y en 2024 con mi ex marido llegamos a un acuerdo, disolvimos y liquidamos los bienes de la sociedad conyugal. Por eso todos los bienes que me tocaron aparecen con fecha de adquisición entre el 2024 y 2025, pero en realidad eran bienes gananciales que se me adjudicaron a mi, al igual que la moneda extranjera que declaro", precisó la legisladora y mostró los documentos de ese acuerdo de disolución conyugal.
En esa división de bienes, Petri y su ex marido acordaron que ella se quedara con la casa familiar en la que habían vivido desde el 2007, y entre ambos se repartieron "algunos departamentos que habíamos comprado en pozo y que se construyeron mientras estábamos casados".
Griselda Petri estuvo casada por 23 años, y su ex marido es parte de la sociedad de Allub Hermanos, que es dueña de una distribuidora mayorista de YPF diesel, de estaciones de servicio y de una exportadora de mosto que comercia con Estados Unidos.
La ley que obliga a los legisladores a declarar sus bienes
La Oficina de Ética Pública se encarga de recibir las declaraciones juradas de todos los funcionarios que están obligados por la Ley 8.993 a presentarlas.
Además de los bienes inmuebles, esos funcionarios también deben declarar los ingresos extras que puedan tener por sus profesiones.
En el caso de Griselda Petri, que de profesión es contadora, también declaró ingresos por una farmacia en la que es dueña del 75%, ya que comparte sociedad con una farmacéutica que posee el 25% restante.