FATBOY SLIM llega a Mendoza con una fiesta que promete hacer temblar la cordillera

El icónico DJ británico FATBOY SLIM llega a Mendoza

FATBOY SLIM, el DJ más rockero de la escena dance llega a Mendoza en lo que será su segunda presentación en el oeste argentino, para reencontrarse con sus fanáticos y poner a bailar a una multitud.

La fiesta será el 4 de septiembre en el Club Hípico Mendoza, en el corazón del parque General San Martín, que volverá a transformarse en epicentro de la electrónica en la provincia.

En su visita a Mendoza, el legendario DJ británico Norman Cook desplegará un set demoledor, combinando clásicos que marcaron generaciones con una experiencia renovada: una producción aún más ambiciosa que el año pasado en Las Palapas; con una puesta audiovisual impactante y una propuesta pensada para vivirse a cielo abierto una noche épica.

Con una carrera que lo consolidó como una de las figuras más influyentes de la música electrónica a nivel global y pieza clave para el género en sus comienzos, FATBOY SLIM construyó un vínculo especial con la Argentina a lo largo de los años. Su estilo, que fusiona energía dance con actitud rockera, calzó justo con la audiencia de nuestro país a lo largo de más de 25 años. Desde sus presentaciones en Pachá, pasando por sus shows icónicos en la playa de Mar del Plata, hasta el presente que continuará en Mendoza.

FATBOY SLIM es un creador de momentos, con set cargado de hits y sorpresas. En sus presentaciones en el país demostró su conexión con la música argentina con guiños al público local.

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En esta presentación en el corazón del Parque San Martín, promete ir un paso más allá con una propuesta diferente, reafirmando a Mendoza como una plaza indiscutida de la escena electrónica internacional y elevando la experiencia a un nuevo nivel: una gran celebración al aire libre, donde la música, la energía del público y el entorno se fusionarán en una noche inolvidable bajo las estrellas.

Sobre FATBOY SLIM

Norman Cook, mejor conocido como FATBOY SLIM, es una de las figuras más influyentes en la historia de la música electrónica. El productor y dj británico fusiona house, acid, funk y una buena dosis de irreverencia, redefinió la pista de baile con himnos como “Praise You” y “Right Here, Right Now”.

Dueño de un estilo que combina energía rave con actitud rockera, FATBOY SLIM transformó sus shows en verdaderas experiencias audiovisuales, mezclando música con visuales perfectamente sincronizados.

Con una gran gira en 2025, que lo llevó a tocar 6 veces en la última edición del festival Glastonbury, Cook sigue demostrando que la edad no es un límite para hacer bailar al mundo. Su conexión con el público argentino es única: desde su icónico show gratuito frente a 50.000 personas en Mar del Plata (2005), hasta sus más recientes visitas en 2022, 2023 y 2025, donde se presentó en el Movistar Arena en Buenos Aires y Mendoza.