La DGE suspendió las clases en una localidad mendocina por viento Zonda

colegio escuela clases alumnos aula estudiantes ciclo lectivo DGE Las clases en el resto de la provincia se dictarán con normalidad, anunció la DGE. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Desde la DGE indicaron que, en Uspallata, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Viento Zonda en Mendoza: el pronóstico del tiempo que alertó a la DGE

Para este lunes, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipó en el Gran Mendoza una máxima de 23° y una mínima de 5°. Hacia la tarde se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en sectores del llano.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, salvo en la Zona Sur, donde se espera mayor nubosidad. Además, se prevé la presencia de viento Zonda leve entre las 3 y las 20, con mayor impacto en la precordillera, Malargüe y el sur del Valle de Uco.

Viento zonda en Mendoza.jpg El viento Zonda tendrá impacto en Uspallata, Malargüe y el Valle de Uco, según el pronóstico del tiempo.

Para los próximos días, el tiempo se mantendrá cálido hasta el martes, pero hacia el jueves aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias, con un descenso progresivo de la temperatura. El viernes, en tanto, el frío volverá a sentirse con mayor intensidad, con una máxima estimada de 14°.