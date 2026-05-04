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La DGE suspendió las clases en una localidad mendocina por viento Zonda

La DGE suspendió las clases presenciales en Uspallata por viento Zonda en el turno tarde. La medida rige para todos los niveles. Qué pasa en el resto de Mendoza

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
La DGE suspendió las clases en Uspallata, por el pronóstico de viento Zonda.

La DGE suspendió las clases en Uspallata, por el pronóstico de viento Zonda.

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en el turno tarde de este lunes 4 de mayo en Uspallata, debido a las ráfagas de viento Zonda pronosticadas para la zona.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, y fue adoptada a partir de las recomendaciones de Defensa Civil.

En tanto, en el resto de la provincia el servicio educativo se desarrolla con normalidad.

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Las clases en el resto de la provincia se dictarán con normalidad, anunció la DGE.

Las clases en el resto de la provincia se dictarán con normalidad, anunció la DGE.

Desde la DGE indicaron que, en Uspallata, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Viento Zonda en Mendoza: el pronóstico del tiempo que alertó a la DGE

Para este lunes, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipó en el Gran Mendoza una máxima de 23° y una mínima de 5°. Hacia la tarde se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en sectores del llano.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, salvo en la Zona Sur, donde se espera mayor nubosidad. Además, se prevé la presencia de viento Zonda leve entre las 3 y las 20, con mayor impacto en la precordillera, Malargüe y el sur del Valle de Uco.

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El viento Zonda tendrá impacto en Uspallata, Malargüe y el Valle de Uco, según el pronóstico del tiempo.

El viento Zonda tendrá impacto en Uspallata, Malargüe y el Valle de Uco, según el pronóstico del tiempo.

Para los próximos días, el tiempo se mantendrá cálido hasta el martes, pero hacia el jueves aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias, con un descenso progresivo de la temperatura. El viernes, en tanto, el frío volverá a sentirse con mayor intensidad, con una máxima estimada de 14°.

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