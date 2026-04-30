La DGE intervino tras la violenta pelea entre dos alumnas fuera de una escuela de Guaymallén

chicas pelea salida escuela La DGE intervino luego del violento episodio de dos alumnas del colegio Tomás Silvestre, de Guaymallén.

Según informaron, el miércoles se concretó la primera de estas reuniones, mientras que el segundo encuentro se llevará a cabo este jueves con el objetivo de concientizar y de evitar que el problema sea mayor entre las alumnas.

Pasos administrativos y medidas pedagógicas

Como parte del proceso administrativo y pedagógico, la escuela convocó formalmente al Consejo de Convivencia para evaluar el caso en profundidad.

Además, se iniciará un ciclo de talleres de prevención y concientización destinado a toda la comunidad educativa para evitar futuros episodios de violencia, el cual quedó registrado en el siguiente video:

Embed - Dos alumnas de una secundaria se agarran a piñas a la salida de la escuela

Desde la Dirección de Educación Secundaria señalaron que la Supervisión escolar brindará el informe técnico definitivo, documento que será fundamental para determinar las medidas disciplinarias y pedagógicas a seguir.

Mientas, la escuela su compromiso con la resolución pacífica de conflictos y la construcción de un entorno seguro para todos sus alumnos.