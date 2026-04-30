La DGE intervino tras la violenta pelea entre dos alumnas fuera de una escuela de Guaymallén

La Dirección de Educación Secundaria, de la Dirección General de Escuelas (DGE), comunicó este jueves que, ante lo ocurrido el martes pasado en las inmediaciones de la escuela Tomás Silvestre, de Guaymallén, se inició la aplicación inmediata del Protocolo de Convivencia Escolar vigente.
El caso tomó relevancia luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se observaba a dos alumnas en medio de una violenta pelea a la salida de la escuela, en calles San Lorenzo y Gutemberg. La secuencia, que duró más de un minuto, en la que se vieron piñas, patadas, agarrones de pelo y golpes en la nuca, mientras un grupo de compañeros observaba y grababa a las chicas a pocos metros del colegio.
Tras la identificación de las estudiantes involucradas, las autoridades de la escuela Tomás Silvestre procedieron a citar a los adultos responsables para abordar la situación de manera conjunta.
Según informaron, el miércoles se concretó la primera de estas reuniones, mientras que el segundo encuentro se llevará a cabo este jueves con el objetivo de concientizar y de evitar que el problema sea mayor entre las alumnas.
Pasos administrativos y medidas pedagógicas
Como parte del proceso administrativo y pedagógico, la escuela convocó formalmente al Consejo de Convivencia para evaluar el caso en profundidad.
Además, se iniciará un ciclo de talleres de prevención y concientización destinado a toda la comunidad educativa para evitar futuros episodios de violencia, el cual quedó registrado en el siguiente video:
Desde la Dirección de Educación Secundaria señalaron que la Supervisión escolar brindará el informe técnico definitivo, documento que será fundamental para determinar las medidas disciplinarias y pedagógicas a seguir.
Mientas, la escuela su compromiso con la resolución pacífica de conflictos y la construcción de un entorno seguro para todos sus alumnos.