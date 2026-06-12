La Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de las clases presenciales por presencia de viento Zonda en una localidad de alta montaña, mientras que en el resto de la provincia continúan las actividades con total normalidad.
Por el viento Zonda la DGE suspendió las clases presenciales en una localidad de Mendoza
La DGE decidió suspender las clases en una localidad de alta montaña debido a la presencia de viento Zonda en ese sector
El pronóstico del tiempo anticipa fuertes ráfagas de viento Zonda durante la tarde de este viernes en la zona de la alta montaña, por lo que las clases en ese turno fueron suspendidas por seguridad de los alumnos, los docentes y los padres.
La DGE indicó que esta medida es solo para Uspallata, donde la Dirección de Defensa Civil recomendó que los chicos no asistan a las aulas por precaución por las fuertes ráfagas que pueden ocurrir.
La suspensión por viento Zonda
Las autoridades aclararon que la medida es para todos los niveles y modalidades presenciales solamente en Uspallata.
Además, indicaron que la actividad escolar de este viernes para esa localidad de Las Heras debe desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.
También la DGE destacó que en el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad en todas las modalidades.