Por el viento Zonda la DGE suspendió las clases presenciales en una localidad de Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa fuertes ráfagas de viento Zonda durante la tarde de este viernes en la zona de la alta montaña, por lo que las clases en ese turno fueron suspendidas por seguridad de los alumnos, los docentes y los padres.

La DGE indicó que esta medida es solo para Uspallata, donde la Dirección de Defensa Civil recomendó que los chicos no asistan a las aulas por precaución por las fuertes ráfagas que pueden ocurrir.