¿Mito o realidad?: buscan probar científicamente si el viento Zonda causa dolores de cabeza

El dolor de cabeza en los días de viento Zonda son habituales en buena parte de los habitantes de Mendoza y la región de Cuyo.

La comunidad médica advierte que la cefalea frecuente no debe naturalizarse, ya que un diagnóstico y un tratamiento oportunos pueden transformar radicalmente la calidad de vida de una persona y evitar años de sufrimiento innecesario.

Bajo esta premisa, la doctora Marengo decidió dar un paso clave para la salud de la región: el lanzamiento de un estudio observacional diseñado para comprobar científicamente la relación entre el viento Zonda y el dolor de cabeza.

El viento Zonda y una iniciativa que nace en las alturas

La inquietud de la especialista no es nueva. “Esta iniciativa nace hace unos años. Iba hacia la montaña, a trabajar en el hospital de Uspallata, y notaba que cuando corría viento Zonda la guardia del hospital colapsaba de pacientes con dolores de cabeza”, cuenta en diálogo con Diario UNO quien recientemente expuso en el Congreso Mundial de Medicina de Montaña.

La médica especialista en neurología Andrea Marengo encaró este estudio observacional sobre el Zonda y su relación con el dolor de cabeza que iniciará en la zona Este de Mendoza. Foto: Gentileza Andrea Marengo

Su recuerdo de hace más de una década despertó en la doctora Andrea Marengo un original proyecto médico para la región de Cuyo acerca de cómo ese viento típico que habita nuestra tierra afecta directamente en nuestra salud neurológica.

Su experiencia en medicina de montaña y su especialización en cefaleas la impulsaron a buscar respuestas.

El estudio necesita de unos 300 participantes del Este mendocino

El proyecto, que se llevará a cabo durante los meses de mayor actividad del fenómeno del viento Zonda (agosto, septiembre y octubre), consistirá en una prueba piloto acotada geográficamente. Se centrará en reunir un volumen de al menos 300 participantes de los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

La elección de la zona Este responde a la necesidad de evaluar y corregir posibles fallas en una población manejable antes de extender el estudio a todo el territorio provincial.

La participación es completamente voluntaria, gratuita y confidencial, garantizando que en ningún momento se solicitarán datos sensibles o bancarios. Porque para la médica especialista en neurología, “compartir información clara y basada en evidencia es una forma de promover la prevención, el diagnóstico oportuno y una sociedad más informada”.

Un diseño simple, gratuito y al alcance del celular

El proceso que ofrece con su estudio es muy sencillo: se inicia con un cuestionario online básico sobre antecedentes médicos, edad y uso de fármacos, acompañado de un consentimiento informado. Posteriormente, los voluntarios recibirán todos los días un enlace por WhatsApp para indicar de manera simple y rápida si presentaron dolor de cabeza, especificando el momento del día y la intensidad máxima del episodio.

“La persona puede entrar al estudio y puede salir del estudio cuando quiera. Consta de un cuestionario online que agiliza el estudio”, detalla Andrea Marengo.

El requisito clave para la rigurosidad de la investigación es que los participantes completen el reporte diario durante un período mínimo de 30 días para poder trazar un seguimiento lineal y confiable en el tiempo. La idea es sostenerlo durante 90 días.

Viento Zonda y dolor de cabeza: la medicina se cruza con el clima

El núcleo científico de la investigación radicará en el análisis comparativo que Marengo realizará con su equipo de médicas neurólogas integrado por Analía Soria Ronveaux, María Celeste Rada Fernández, Fiorella Martín Bertuzzi, Karina Guevara y Malena Tejada.

Excepto Tejada, el resto de las especialistas médicas integran junto a Marengo la Red Argentina de Cefalea. Se trata de un equipo de colegas especializados en cefaleas -fuertes y permanentes dolores de cabeza-.

Toda la información sintomática reportada por los pacientes de la zona Este se cruzará con registros provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las médicas neurólogas Andrea Marengo, Analía Soria Ronveaux, María Celeste Rada Fernández, Fiorella Martín Bertuzzi y Karina Guevara llevan adelante este estudio sobre el efecto del viento Zonda en la salud de los mendocinos. Foto: Gentileza Andrea Marengo

Se analizarán variables como la presión atmosférica, la velocidad de las ráfagas, la temperatura y el nivel de polución en suspensión que arrastra el viento Zonda. “En base a todo esto después vamos a hacer el análisis de la investigación”, anticipó la neuróloga.

Esta iniciativa médica cuenta con la aprobación de protocolo Nº 16/2026 del Comité de Ética en Investigación Hospital Central.

Cómo ser parte del estudio sobre el viento Zonda y sus consecuencias

“Para el común de la gente parece una obviedad: hay Zonda y te duele la cabeza. Pero no está comprobado científicamente que el viento Zonda provoque dolores de cabeza. Y a eso queremos apuntar”, confirma la neuróloga, descartando además que se trate de un factor puramente psicológico.

Y especifica: “El objetivo es relacionar el viento Zonda con el dolor de cabeza y con la intensidad del dolor de cabeza. Ver cuál de todas las variantes que tiene el viento, que tienen las condiciones meteorológicas, son las que nos producen el dolor de cabeza”.

Es así como este estudio en modalidad de encuesta virtual excede la mera comprobación de un mito popular. Se busca aportar evidencia sólida que permita generar pautas de prevención, guías médicas y recomendaciones claras para la población mendocina y para los turistas que, al no estar adaptados al clima de montaña, sufren las consecuencias del viento sin entender qué les sucede.

El viento Zonda en Mendoza obliga a suspender clases y los médicos recomiendan no hacer actividad física.

“Para nosotros es normal decir: ‘Está corriendo viento Zonda y tengo dolor de cabeza o estoy irritable o me cuestan más las cosas que lo habitual’. Porque somos mendocinos, nacimos acá y hemos nacido con el viento. Pero para la gente que viene de afuera no sabe lo que es el viento Zonda y no entiende bien qué le está pasando, por qué le duele la cabeza”.

Quienes residan en los departamentos de la zona Este y deseen sumarse activamente a esta investigación -sólo deben tener entre 18 a 65 años- pueden solicitar información o inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al 2617727748 o contactándose a través de la cuenta de Instagram andre.marengo.