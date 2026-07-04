El intenso frío continuará siendo protagonista en el Gran Mendoza durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana estará marcado por la presencia de niebla, cielo mayormente nublado y temperaturas mínimas bajo cero, mientras que desde el lunes comenzará un paulatino ascenso de las máximas.
Pronóstico del tiempo: niebla, heladas, viento Zonda y un leve ascenso desde el lunes
El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana con temperaturas muy bajas en el Gran Mendoza. El miércoles se notará una mejora importante
Lo llamativo es la presencia de viento Zonda para este sábado en el sector de la precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras, según datos de Defensa Civil de la provincia. Además se esperan nevadas en la cordillera.
Tras una semana con condiciones invernales extremas en distintos puntos de Mendoza, las previsiones indican que el tiempo se mantendrá estable, aunque con mañanas muy frías y escasa amplitud térmica durante el sábado y el domingo.
Cómo estará el tiempo este fin de semana
Para el sábado se espera una jornada con niebla durante las primeras horas, seguida por un cielo nublado tanto durante el día como por la noche. La temperatura mínima será de -1°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 7°C, por lo que continuará el ambiente muy frío.
El domingo persistirá el cielo cubierto durante toda la jornada. Sin embargo, la temperatura mostrará una leve recuperación, con una mínima de -1°C y una máxima prevista de 11°C.
Desde el lunes comenzará a subir la temperatura
Las condiciones empezarán a mejorar a partir del lunes, cuando el cielo se presentará despejado. Aunque la mañana seguirá siendo muy fría, con una mínima de -1°C, la máxima ascenderá hasta los 13°C.
El martes continuará la tendencia de mejora, con cielo algo nublado, una mínima de 3°C y una máxima de 15°C.
En tanto, el miércoles se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas más agradables para la época: la mínima será de 5°C y la máxima llegará a 17°C.