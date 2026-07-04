Pronóstico del tiempo: niebla, heladas, viento Zonda y un leve ascenso desde el lunes

Las mañanas seguirán heladas durante las próximas jornadas. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Cómo estará el tiempo este fin de semana

Para el sábado se espera una jornada con niebla durante las primeras horas, seguida por un cielo nublado tanto durante el día como por la noche. La temperatura mínima será de -1°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 7°C, por lo que continuará el ambiente muy frío.

El domingo persistirá el cielo cubierto durante toda la jornada. Sin embargo, la temperatura mostrará una leve recuperación, con una mínima de -1°C y una máxima prevista de 11°C.

Desde el lunes comenzará a subir la temperatura

Las condiciones empezarán a mejorar a partir del lunes, cuando el cielo se presentará despejado. Aunque la mañana seguirá siendo muy fría, con una mínima de -1°C, la máxima ascenderá hasta los 13°C.

El martes continuará la tendencia de mejora, con cielo algo nublado, una mínima de 3°C y una máxima de 15°C.

En tanto, el miércoles se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas más agradables para la época: la mínima será de 5°C y la máxima llegará a 17°C.