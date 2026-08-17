El pronóstico del tiempo adelanta que se viene un día primaveral tras el paso de la lluvia en Mendoza

Este lunes, el pronóstico del tiempo indica que la lluvia persistirá durante todo el día, con vientos intensos, con una temperatura máxima que rosará los 10 grados y una mínima que descenderá hasta los 5 grados por la noche.

Pero la inestabilidad de este lunes, con una marcada presencia de lluvia de invierno, tiene los días contados, ya que desde el martes mejorarán las condiciones.