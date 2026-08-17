El pronóstico del tiempo en Mendoza, en el análisis extendido del Servicio Meteorológico Nacional, adelanta que se vienen días agradables entre semana, luego del paso de la lluvia que cae sobre la gran mayoría de los departamentos del territorio provincial. Los amantes del calor tendrán motivos de sobra para celebrar el ascenso de la temperatura.
El pronóstico del tiempo adelanta que se viene un día primaveral tras el paso de la lluvia en Mendoza
Los que disfrutan del calor más que el frío, deberían conocer qué dice el pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Este lunes, el pronóstico del tiempo indica que la lluvia persistirá durante todo el día, con vientos intensos, con una temperatura máxima que rosará los 10 grados y una mínima que descenderá hasta los 5 grados por la noche.
Pero la inestabilidad de este lunes, con una marcada presencia de lluvia de invierno, tiene los días contados, ya que desde el martes mejorarán las condiciones.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: tras la lluvia llegará un día primaveral
Se espera que el próximo jueves sea el mejor día de la semana para los que prefieren el calor. Se espera que ese día de la semana sea primaveral, ya que el Servicio Meteorológico Nacional adelanta que habrá una temperatura máxima de 21 grados, con una mínima de 7.
Los abiertos y el paraguas quedarán de lado luego de este lunes, aunque aún falta para la primavera. De todos modos, el pronóstico del tiempo en Mendoza, de a poco, va regalando jornadas maravillosas para disfrutar a pleno y al aire libre.
Pronóstico del tiempo de toda la semana
- Martes 18: las lluvias desaparecerán por completo. Aunque el amanecer será frío, con una mínima de 3 grados, la tarde comenzará a entibiarse con el regreso del sol y una máxima proyectada en 13 grados.
- Miércoles 19: el termómetro dará un salto significativo. Con cielo entre algo y parcialmente nublado, la máxima llegará a los 18 grados, ofreciendo una jornada mucho más agradable.
- Jueves 20: será el día estrella de la semana. La máxima alcanzará los 21 grados con un ambiente soleado y templado, ideal para realizar actividades al aire libre, pasear por un parque o compartir unos mates al sol.
- Viernes 21: ingresará un frente fresco acompañado de ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, lo que hará bajar la máxima a los 15 grados.
- Para el sábado 22 y domingo 23, el tiempo se mantendrá estable pero fresco, con mañanas de 6°C y tardes que rondarán entre los 12°C y 13°C con nubosidad parcial.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: Se esperan días agradables y primaverales tras el paso de las lluvias en Mendoza.
- Temperaturas: La máxima llegará a 21 grados el jueves, con mañanas frescas y tardes templadas durante la semana.
- Eventos: El lunes persistirán las lluvias y vientos intensos, mejorando las condiciones a partir del martes.