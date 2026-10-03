Así se comportará El Niño durante octubre: qué pasará con el tiempo

Llega El Niño

José Luis Stella, especialista del organismo nacional, precisó que el fenómeno meteorológico ya alcanza una intensidad fuerte. “En gran parte de Argentina se espera una mayor chance de registrar lluvias por sobre lo normal, o sea, la zona húmeda”, detalló el experto. Durante octubre, el Litoral encabeza las áreas con mayor probabilidad de excesos hídricos.

La tendencia húmeda abarca también el oeste santafesino, territorio cordobés, centro sur cuyano, oeste bonaerense y el noreste patagónico. Stella aclaró que conocer el escenario a largo plazo resulta fundamental para la región central. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de seguir los avisos a corto plazo. “Por supuesto que podemos tener ventanas de buen tiempo”, aseguró el pronosticador.