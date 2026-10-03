Así se comportará El Niño durante octubre: qué pasará con el tiempo

El pronóstico meteorológico para octubre anticipa la consolidación de El Niño en Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de la primavera con precipitaciones superiores a la media histórica en la región central. Además, el clima presentará temperaturas medias más bajas frente a los registros de años anteriores en diversas provincias.
Llega El Niño
José Luis Stella, especialista del organismo nacional, precisó que el fenómeno meteorológico ya alcanza una intensidad fuerte. “En gran parte de Argentina se espera una mayor chance de registrar lluvias por sobre lo normal, o sea, la zona húmeda”, detalló el experto. Durante octubre, el Litoral encabeza las áreas con mayor probabilidad de excesos hídricos.
La tendencia húmeda abarca también el oeste santafesino, territorio cordobés, centro sur cuyano, oeste bonaerense y el noreste patagónico. Stella aclaró que conocer el escenario a largo plazo resulta fundamental para la región central. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de seguir los avisos a corto plazo. “Por supuesto que podemos tener ventanas de buen tiempo”, aseguró el pronosticador.
Marcas de octubre
La previsión indica registros térmicos inferiores a lo normal en porciones de Cuyo, Córdoba, occidente de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires. La amplitud térmica será más acotada a lo largo del mes.
“Estamos pronosticando con probabilidad media, condiciones algo más frías de lo habitual”, explicó Stella sobre el comportamiento atmosférico esperado.
El panorama resulta distinto para el este del noroeste argentino, donde los niveles de precipitación oscilarán entre normales e inferiores. El oeste de dicha región y el sur patagónico perfilan una baja cantidad de lluvias. Las estimaciones mensuales no descartan frentes fríos repentinos ni jornadas calurosas aisladas.