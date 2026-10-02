El Niño: expertos del Conicet diseñaron un portal que actualizará el pronóstico cada 10 días

La presentación se realizó durante la introducción del informe de proyección de escurrimiento de ríos para el verano 2026-27 de Irrigación, que prevé un mayor nivel de reservas de agua. Y no es casual, dado que la expectativa de mayores y más frecuentes precipitaciones son el sello de El Niño.

Aunque las temporadas afectadas por el fenómeno de El Niño suele llover un 10% más, para Viale "no siempre es así"

Coletazos del Niño en Mendoza: la cuarta mayor nevada desde 1960 y más agua

Sin embargo, Viale relativizó los efectos de El Niño en la región si de mayores lluvias se trata. Para el doctor en meteorología "hay que esperar un sistema de lluvias pero como un "coletazo" del fenómeno más intenso que va a estar centrado en el sur de Brasil y el norte del país. Los años con El Niño llovió 10% más, pero no siempre fue así".

Por su parte, Thoum repasó algunos datos para cuantificar las atípicas nevadas que comenzaron el 15 de julio y obligaron a cerrar el paso internacional Cristo Redentor más de un mes. La importancia del fenómeno llevó a que el EAN (Equivalente Agua-Nieve) sea una de las variables que ya miden en estaciones hidronivometeorológicas en alta montaña.

"Los efectos de El Niño empezaron con esas nevadas que acumularon más de 500 mm. Históricamente fue el cuarto período con más nieve en 66 años. De hecho, este 2026 está 40% arriba de la mediana desde 1960", detalló el experto en hidrología.

Otro dato que sorprende: la magnitud del fenómeno posicionó a esta temporada invernal en la de más nevadas en casi 25 años. Superó a otras 2 en la que también convivimos con El Niño. Una fue la 2002/2003, cuando el pico de acumulación de nieve llegó a 60 m3, y la más reciente ocurrió 2023/24, con un nivel que promedió los 200 m3.