El superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, presentó el Pronóstico de Escurrimientos para la temporada 2026-2027, con los efectos que tendrán las intensas nevadas invernales en alta montaña en el caudal de los ríos de Mendoza en una temporada marcada por el fenómeno de El Niño.
El pronóstico de Irrigación: "Va a sobrar agua equivalente al embalse Potrerillos en 1 año y medio"
El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, presentó el Pronóstico de Escurrimientos 2026-2027. Anticipó una temporada con abundante caudal por las nevadas
El evento contó con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, como anfitrión, y la participación del Director de Gestión Hídrica, Ing. Rubén Villodas, junto a investigadores del Conicet e IANIGLA (como Maximiliano Viale y Ezequiel Toum) y autoridades hídricas de San Juan.
"Va a ser un año muy bueno en el aspecto de que va a haber suficiente agua para todos los usos, especialmente para el agro", aseguró Marinelli al repasar las estimaciones hídricas. Para ejemplificar el contraste con el ciclo anterior, detalló: "El año pasado fue un año de 800 hectómetros y este año llegaremos a 1.800 hectómetros. Estamos recontra cubiertos: va a sobrar aproximadamente en 1 año y medio el volumen equivalente al embalse Potrerillos".
Según el funcionario, la abundancia de recurso permitirá sostener un flujo prolongado que alcanzará para la recuperación de ecosistemas como las lagunas de Rosario, al tiempo que los aportes coordinados con San Juan facilitarán la recarga del acuífero en la zona de Guanacache, garantizando previsibilidad a los productores.
El peligro de la abundancia de agua: tormentas y granizo
Pese al escenario de abundancia, el titular del organismo del agua advirtió sobre la amenaza que representan los fenómenos meteorológicos estivales asociados a la variabilidad climática.
En Mendoza, donde las precipitaciones promedian entre 200 y 350 mm anuales en el oasis centro-este, el riesgo principal es la concentración de lluvias intensas en lapsos reducidos de tiempo, acompañadas frecuentemente por granizo.
"Cuando está cargado un canal de riego y viene una tormenta muy grande, la abundancia también es mala: el agua puede salirse del cauce, romper calles e inundar fincas", alertó Marinelli. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, el organismo coordina protocolos de alerta temprana junto a la Dirección de Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional y la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), buscando anticiparse tres días a los eventos extremos.
Herramientas hidroclimáticas e inversión al 2050
Durante la jornada se presentó una plataforma hidroclimática desarrollada junto al IANIGLA, la cual integra registros históricos, datos nivometeorológicos actuales y proyecciones de variabilidad climática para optimizar la toma de decisiones.
En ese marco, Marinelli remarcó que un año próspero no elimina los desafíos estructurales de fondo hacia el futuro. "Si se mantienen los pronósticos al 2050, vamos a tener una brecha y un déficit de más de 1.000 hectómetros entre todos los ríos de la provincia para cubrir lo mínimo", advirtió.
Para cerrar esa brecha, estimó que Mendoza deberá ejecutar un plan de inversiones cercano a los U$S4.000 millones de aquí al 2050 (unos U$S160 millones anuales promedio) en obras de eficiencia de riego y distribución de agua potable.
En pocas palabras
- Pronóstico de Escurrimientos: se anticipa una temporada 2026-2027 con abundante caudal de agua en Mendoza debido a intensas nevadas invernales.
- Volumen Hídrico: se esperan 1.800 hectómetros, superando los 800 del año anterior, lo que equivale a un embalse de Potrerillos y medio.
- Desafíos Futuros: a pesar de la abundancia actual, se proyecta un déficit hídrico para 2050 que requerirá inversiones en eficiencia de riego.