El pronóstico de Irrigación: "Va a sobrar agua equivalente al embalse Potrerillos en 1 año y medio"

El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, presentó el Pronóstico de Escurrimientos 2026-2027.

Según el funcionario, la abundancia de recurso permitirá sostener un flujo prolongado que alcanzará para la recuperación de ecosistemas como las lagunas de Rosario, al tiempo que los aportes coordinados con San Juan facilitarán la recarga del acuífero en la zona de Guanacache, garantizando previsibilidad a los productores.

El peligro de la abundancia de agua: tormentas y granizo

Pese al escenario de abundancia, el titular del organismo del agua advirtió sobre la amenaza que representan los fenómenos meteorológicos estivales asociados a la variabilidad climática.

En Mendoza, donde las precipitaciones promedian entre 200 y 350 mm anuales en el oasis centro-este, el riesgo principal es la concentración de lluvias intensas en lapsos reducidos de tiempo, acompañadas frecuentemente por granizo.

"Cuando está cargado un canal de riego y viene una tormenta muy grande, la abundancia también es mala: el agua puede salirse del cauce, romper calles e inundar fincas", alertó Marinelli. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, el organismo coordina protocolos de alerta temprana junto a la Dirección de Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional y la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), buscando anticiparse tres días a los eventos extremos.

Herramientas hidroclimáticas e inversión al 2050

Durante la jornada se presentó una plataforma hidroclimática desarrollada junto al IANIGLA, la cual integra registros históricos, datos nivometeorológicos actuales y proyecciones de variabilidad climática para optimizar la toma de decisiones.

En ese marco, Marinelli remarcó que un año próspero no elimina los desafíos estructurales de fondo hacia el futuro. "Si se mantienen los pronósticos al 2050, vamos a tener una brecha y un déficit de más de 1.000 hectómetros entre todos los ríos de la provincia para cubrir lo mínimo", advirtió.

Para cerrar esa brecha, estimó que Mendoza deberá ejecutar un plan de inversiones cercano a los U$S4.000 millones de aquí al 2050 (unos U$S160 millones anuales promedio) en obras de eficiencia de riego y distribución de agua potable.