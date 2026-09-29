El "Súper Niño" amenaza al agro y arman un plan para evitar pérdidas

El principal objetivo es manejar los turnos de agua de manera inteligente para que las propiedades no se inunden ante una tormenta imprevista, lo que arruinaría las raíces y los frutos a punto de ser cosechados.

El efecto dominó: menos oferta y suba de precios

Las complicaciones tranqueras adentro tienen un efecto inmediato que termina golpeando el bolsillo del consumidor final. Carrasco advirtió que los temporales y el barro retardan la recolección y el traslado, lo que genera una menor oferta en las ferias y un consecuente aumento en las pizarras.

"Totalmente, eso puede impactar claramente en los precios. Toda mercadería que no llega al mercado es mercadería que se pierde, porque la verdura y la fruta pierde valor momento a momento y con tanta humedad el problema es más acentuado", lamentó Carrasco. Además, recordó el delicado contexto económico del sector: "El mercado viene bastante golpeado. Los productores tienen un margen muy bajo y esto lo empeora".

Limpieza de cauces frente a meses críticos

Para anticiparse a las lluvias que, según los pronósticos, estarán muy por encima de los valores normales entre agosto y enero, Irrigación reforzó sus canales de alerta temprana. "Están haciendo reuniones en comunas bastante seguido para evitar esta superposición del riego. También estamos hablando sobre la prevención de la suciedad y la basura en los cauces", aportó el referente frutihortícola.

El horizonte climático exige mantener los canales despejados, ya que los años de "El Niño" suelen traer en Cuyo temperaturas superiores a lo normal y una alta ocurrencia de temporales cortos pero de gran intensidad. El mayor temor de los productores no es solo el volumen de agua, sino la agresividad de los fenómenos porque se espera una fuerte actividad eléctrica y un marcado aumento en el riesgo de caída de granizo, la principal amenaza histórica para los viñedos y frutales locales.