El "Súper Niño" amenaza al agro y arman un plan para evitar pérdidas

El fenómeno climático de El Niño podría evolucionar este año hacia un evento de intensidad excepcional. Las proyecciones de un "Súper Niño" ponen en alerta al sector productivo mendocino, que enfrenta un escenario poco frecuente con mayores probabilidades de lluvias intensas y tormentas severas. Ante esta amenaza, asociaciones de productores agrícolas y el Departamento General de Irrigación ya activaron mesas de trabajo para establecer medidas preventivas y reducir los daños al mínimo posible.
Aunque la provincia necesita precipitaciones tras varios años de profunda sequía, los especialistas advierten que un aumento drástico de las lluvias no necesariamente representa una buena noticia para el sector. En ese sentido, el agro se ve obligado a planificar con anticipación.
Coordinación del riego para evitar la pudrición
Yoel Carrasco, referente de la Unión Frutihortícola de Mendoza, detalló los ejes de los recientes encuentros con las autoridades hídricas. "Hubo una reunión de Irrigación para todos los mercados, una reunión informativa, comentando cómo iba a ser la política frente al Niño. Una de las cosas que se habló fue no superponer los riegos por cauce con las lluvias para evitar pudriciones, problemas logísticos para entrar a las fincas y demás", explicó el dirigente.
El principal objetivo es manejar los turnos de agua de manera inteligente para que las propiedades no se inunden ante una tormenta imprevista, lo que arruinaría las raíces y los frutos a punto de ser cosechados.
El efecto dominó: menos oferta y suba de precios
Las complicaciones tranqueras adentro tienen un efecto inmediato que termina golpeando el bolsillo del consumidor final. Carrasco advirtió que los temporales y el barro retardan la recolección y el traslado, lo que genera una menor oferta en las ferias y un consecuente aumento en las pizarras.
"Totalmente, eso puede impactar claramente en los precios. Toda mercadería que no llega al mercado es mercadería que se pierde, porque la verdura y la fruta pierde valor momento a momento y con tanta humedad el problema es más acentuado", lamentó Carrasco. Además, recordó el delicado contexto económico del sector: "El mercado viene bastante golpeado. Los productores tienen un margen muy bajo y esto lo empeora".
Limpieza de cauces frente a meses críticos
Para anticiparse a las lluvias que, según los pronósticos, estarán muy por encima de los valores normales entre agosto y enero, Irrigación reforzó sus canales de alerta temprana. "Están haciendo reuniones en comunas bastante seguido para evitar esta superposición del riego. También estamos hablando sobre la prevención de la suciedad y la basura en los cauces", aportó el referente frutihortícola.
El horizonte climático exige mantener los canales despejados, ya que los años de "El Niño" suelen traer en Cuyo temperaturas superiores a lo normal y una alta ocurrencia de temporales cortos pero de gran intensidad. El mayor temor de los productores no es solo el volumen de agua, sino la agresividad de los fenómenos porque se espera una fuerte actividad eléctrica y un marcado aumento en el riesgo de caída de granizo, la principal amenaza histórica para los viñedos y frutales locales.
En pocas palabras
- El "Súper Niño": el fenómeno climático podría intensificarse, alertando al sector productivo de Mendoza por lluvias y tormentas severas.
- Coordinación de riego: productores y Irrigación trabajan para mitigar daños, evitando superponer riegos con lluvias y previniendo inundaciones.
- Impacto económico: las complicaciones en la cosecha y traslado de productos, por temporales y barro, podrían generar menor oferta y aumento de precios.