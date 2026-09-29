El Gobierno Nacional lanzó serias advertencias por El Niño a toda la población

En ese sentido, desde el Gobierno Nacional instruyeron a la población para que esta siga las indicaciones de las autoridades locales y agende los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Qué hacer antes de una tormenta

Antes de que lleguen las lluvias ocasionadas por El Niño, se aconseja que todas las personas se encarguen de preparar sus hogares de la siguiente manera:

Limpiá desagües y sumideros.

Revisá techos y canaletas.

Retirá o asegurá objetos que pueda arrastrar el viento.

Consultá el pronóstico y las alertas de tu zona.

Qué hacer durante una tormenta en caso de alerta

En caso de que ocurra una tormenta, pueden haber tres tipos de alerta: amarilla, naranja y roja. Más allá del color, se recomienda:

Evitá salir si no es necesario.

Si estás al aire libre, buscá refugio en un lugar seguro.

No circules por calles anegadas.

Si ingresa agua a tu casa, cortá el suministro eléctrico.

Durante los meses de octubre y de noviembre se esperan abundantes lluvias en todo el país. De hecho, el pronóstico de los próximos días indica que la primera semana de este mes se centrarían sobre Buenos Aires y el Noreste del país, mientras que del 5 al 12 de octubre, las tormentas girarían hacia la zona oeste de Argentina.