Lo que nadie dice del Super Niño: el impacto invisible que puede sufrir tu salud y energía

La física de la atmósfera no perdona: cuando la presión barométrica desciende de forma abrupta y la humedad relativa trepa por encima de los parámetros habituales a los que está habituada la provincia, los tejidos y los líquidos internos se expanden.

La migraña puede ser normal por la llegada de este fenómeno.

El resultado es un combo tan invisible como molesto para la salud: migrañas que aparecen sin causa aparente, dolores articulares que se vuelven crónicos y una fatiga mental que no cede ni con el descanso.

Para el mendocino, este cambio climático puede golpear de lleno en el sistema nervioso. La alteración en los niveles de humedad y luz genera un cuadro de astenia que desconcierta a muchos.

Cómo manejar la aparición de estas molestias

Ante este panorama, lo más sensato es prestar atención a estas señales, evitar autoexigencias desmedidas durante los días de mayor pico de inestabilidad y comprender que el malestar, muchas veces, no responde a un problema personal, sino a la poderosa e invisible huella que la naturaleza deja en nuestra biología.

Pese a lo material, el hecho de respetar los tiempos de descanso y mantener una hidratación adecuada son claves fundamentales para atravesar las semanas críticas sin que el desgaste invisible termine de vaciarte por completo.