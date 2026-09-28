Cómo limpiar la grasa amarilla pegada en el fondo del horno

Paso a paso para limpiar la grasa pegada en el fondo del horno

La grasa se concentra en las paredes del horno por varias razones. Cuando cocinamos a temperaturas muy altas, el aceite de los alimentos se descompone rápidamente y salpica las superficies.

Si preparamos recetas con mucho aceite y usando una bandeja de bordes bajos, puede que los jugos chorreen.

El vapor y la condensación que genera el calor del horno llevan la grasa a las paredes del electrodoméstico; se acumula, solidifica y se adhiere.

Para limpiar esta grasa amarilla de forma natural, primero hay que desenchufar el horno si es eléctrico o asegurarte de que esté apagado si es a gas. Retira las rejillas y bandejas del interior para limpiar con mayor comodidad.

Lo mejor es preparar una pasta de bicarbonato de sodio y agua, bastante densa para que se pegue en las paredes del horno, y dejarla actuar por lo menos 8 horas.

Pasado ese tiempo, rocía un poco de vinagre para que se produzca un efecto efervescente y se desprenda completamente la grasa. Retira toda la mugre con un paño húmedo.

¿Y cómo se pueden limpiar las rejillas del horno?

Para aprovechar el momento de limpieza y desengrasar todas las partes del horno, se pueden poner las rejillas dentro de una fuente bastante grande o bandeja con fondo y añadir un poco de agua caliente, vinagre y detergente.

El bicarbonato ayuda a desengrasar las paredes del horno.

Lo mejor es limpiar el horno luego de cada uso o realizar limpiezas profundas por lo menos una vez al mes para evitar que la grasa se junte.