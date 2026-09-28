Cómo limpiar la grasa amarilla pegada en el fondo del horno

Para mantener la cocina impecable y libre de malos olores, hay que limpiar cada una de sus partes y electrodomésticos con mucho cuidado, usando los productos adecuados. El horno, la heladera, el microondas y cualquier objeto que esté en contacto con los alimentos debería estar, en la medida de lo posible, limpio para evitar el desarrollo de organismos y la mugre.
El horno, así como las hornallas y el microondas, se ensucia muy fácil porque el vapor de los alimentos lleva la grasa y la suciedad a las paredes internas y al cristal de la puerta. Cuando se concentra mucha grasa amarilla en el fondo del horno, cuesta limpiarla, sobre todo si lleva ahí mucho tiempo.
Muchos desengrasantes potentes logran desprender la grasa pegada en el horno, aunque algunos productos naturales, seguros y económicos también hacen un excelente trabajo. Te explico cómo limpiar el fondo del horno y eliminar las manchas de grasa y aceite.
Paso a paso para limpiar la grasa pegada en el fondo del horno
La grasa se concentra en las paredes del horno por varias razones. Cuando cocinamos a temperaturas muy altas, el aceite de los alimentos se descompone rápidamente y salpica las superficies.
Si preparamos recetas con mucho aceite y usando una bandeja de bordes bajos, puede que los jugos chorreen.
El vapor y la condensación que genera el calor del horno llevan la grasa a las paredes del electrodoméstico; se acumula, solidifica y se adhiere.
Para limpiar esta grasa amarilla de forma natural, primero hay que desenchufar el horno si es eléctrico o asegurarte de que esté apagado si es a gas. Retira las rejillas y bandejas del interior para limpiar con mayor comodidad.
Lo mejor es preparar una pasta de bicarbonato de sodio y agua, bastante densa para que se pegue en las paredes del horno, y dejarla actuar por lo menos 8 horas.
Pasado ese tiempo, rocía un poco de vinagre para que se produzca un efecto efervescente y se desprenda completamente la grasa. Retira toda la mugre con un paño húmedo.
¿Y cómo se pueden limpiar las rejillas del horno?
Para aprovechar el momento de limpieza y desengrasar todas las partes del horno, se pueden poner las rejillas dentro de una fuente bastante grande o bandeja con fondo y añadir un poco de agua caliente, vinagre y detergente.
Lo mejor es limpiar el horno luego de cada uso o realizar limpiezas profundas por lo menos una vez al mes para evitar que la grasa se junte.
En pocas palabras
- Limpieza de hornos: El uso de productos caseros o ingredientes naturales puede no ser efectivo para eliminar la grasa acumulada.
- Causas de la grasa: El vapor de los alimentos, las altas temperaturas y las salpicaduras de aceite contribuyen a la acumulación de grasa amarilla en el fondo del horno.
- Método de limpieza: Una pasta de bicarbonato de sodio y agua, dejada actuar por horas y activada con vinagre, ayuda a desprender la grasa y suciedad pegada.