Cuántas cucharadas de bicarbonato se necesita para eliminar el moho de las cortinas del baño

Afortunadamente, existe un truco de limpieza sumamente efectivo que promete dejar el material impecable utilizando un ingrediente que la mayoría tiene en la alacena: el bicarbonato de sodio.

El moho en las cortinas del baño suele ser un problema muy común.

Cuántas cucharadas de bicarbonato se necesitan para eliminar el moho

Para lograr un resultado profesional y desinfectar la zona por completo, la cantidad exacta dependerá del método de lavado que elijas aplicar en casa: