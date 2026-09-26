La acumulación de humedad en el baño suele ser uno de los problemas más comunes y difíciles de combatir en la rutina del hogar. Con el paso del tiempo, las manchas oscuras se apoderan de las superficies textiles o de plástico, convirtiendo a las cortinas en el blanco perfecto para la proliferación de hongos.
Cuántas cucharadas de bicarbonato se necesita para eliminar el moho de las cortinas del baño
El bicarbonato puede ser el aliado perfecto para eliminar el moho de las cortinas del baño. ¿Cuántas cucharadas usar exactamente?
Afortunadamente, existe un truco de limpieza sumamente efectivo que promete dejar el material impecable utilizando un ingrediente que la mayoría tiene en la alacena: el bicarbonato de sodio.
Cuántas cucharadas de bicarbonato se necesitan para eliminar el moho
Para lograr un resultado profesional y desinfectar la zona por completo, la cantidad exacta dependerá del método de lavado que elijas aplicar en casa:
- Para lavado a mano o remojo: si preferís tratar la cortina en un balde con agua tibia, la medida ideal es de 4 a 6 cucharadas soperas de bicarbonato por cada 5 litros de agua.
- Para el lavarropas: al momento de realizar un ciclo habitual en la lavadora, se deben sumar 8 cucharadas soperas (aproximadamente media taza) repartidas directamente en el tambor junto al detergente común.
- Para manchas difíciles (pasta concentrada): si las marcas de moho están muy incrustadas en los bordes inferiores, se recomienda preparar una mezcla espesa utilizando 3 cucharadas de sodio con apenas dos cucharadas de agua o agua oxigenada.
Cómo aplicar este truco de limpieza, paso a paso
Para que el bicarbonato cumpla su función de manera óptima y las cortinas del baño recuperen su aspecto original, los especialistas en tareas del hogar recomiendan seguir este procedimiento:
- Descolgá la lona de plástico o tela y sacudila para quitar el polvo o los restos secos.
- Si la mancha es puntual, distribuí la pasta de bicarbonato sobre la zona afectada y frotá suavemente con un cepillo de cerdas blandas o un cepillo de dientes en desuso.
- Es fundamental dejar reposar la mezcla durante al menos 20 o 30 minutos para que el compuesto ablande las esporas de moho.
- Lavá con abundante agua tibia o colocá la pieza en el lavarropas en un programa delicado. Un tip fundamental para evitar que los hongos reaparezcan es colgar la pieza estirada en un lugar bien ventilado hasta que se seque por completo.
Con este sencillo truco de limpieza, vas a poder deshacerte del moho recurrente en tus cortinas y mantener la higiene de tu baño de forma práctica, económica y sin necesidad de recurrir a químicos.
En pocas palabras
- Bicarbonato de sodio: seis cucharadas soperas por 5 litros de agua para lavado a mano o remojo.
- Lavadora: ocho cucharadas de bicarbonato repartidas en el tambor junto al detergente.
- Manchas difíciles: pasta de 3 cucharadas de bicarbonato con 2 de agua u oxigenada para aplicar directamente.