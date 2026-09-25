La mezcla efervescente que es ideal para destapar el inodoro sin usar la sopapa

Al juntarlos, se produce una reacción ácido-base neutralizadora. Como resultado de esta transformación, se libera dióxido de carbono, que es el gas responsable de generar toda esa efervescencia, espuma y burbujas que ves burbujear en el inodoro.

La mezcla de bicarbonato y vinagre puede ser efectiva en varios puntos del baño.

Esas burbujas y la espuma efervescente no solo son vistosas, sino que actúan como un cepillo microscópico. Al expandirse con fuerza dentro del inodoro, el gas y la presión de las burbujas penetran entre los pliegues de la obstrucción (generalmente papel higiénico, residuos orgánicos o grasa acumulada) y empiezan a aflojar y desmembrar los bloques sólidos desde adentro.

Por su parte, el ácido acético del vinagre ayuda a disolver minerales, restos de sarro y residuos grasos que suelen adherirse a las paredes de la cerámica y retienen los desechos, facilitando que todo se deslice con mayor facilidad.

Paso a paso: cómo aplicar la mezcla en el inodoro

Para poner en marcha esta mezcla, el procedimiento requiere seguir una serie de pautas sencillas que garantizan el éxito de la limpieza profunda sin dañar las instalaciones: