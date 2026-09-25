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Temporada entre bodegas

Se buscan voluntarios para vivir en Mendoza con alojamiento incluido y 3 días libres

La convocatoria es de un hostel y los voluntarios que apliquen deben quedarse al menos un mes en Mendoza "casi gratis"

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
¿Voluntarios para vivir en Mendoza? La oferta que unhostel hizo a turistas de todo el mundo.

¿Voluntarios para vivir en Mendoza? La oferta que un hostel hizo a turistas de todo el mundo.

“¡Vení a voluntariar y conocé Mendoza!”, reza al aviso que invita a viajeros de todas partes del mundo a vivir un mes en Ciudad, con alojamiento y desayuno incluidos. ¿A cambio de qué? De trabajar.

La convocatoria es para mayores de 21 años y fue lanzada por un hostel ubicado en la Ciudad de Mendoza. La propuesta busca voluntarios para trabajar, de octubre a diciembre, 30 horas semanales a cambio de la estadía, con desayuno y 3 días libres por semana.

Ofertas como esta, de destinos turísticos y paradisíacos de Argentina, Brasil, Portugal y otros países del mundo, se encuentran en la plataforma Worldpackers, que conecta a viajeros con establecimientos que ofrecen alojamiento y otros beneficios a cambio de horas de colaboración.

Se buscan voluntarios de todas partes del mundo para vivir al menos un mes en Mendoza.

Se buscan voluntarios de todas partes del mundo para vivir al menos un mes en Mendoza.

En Mendoza, se buscan personas "con ganas de aprender, de compartir y de ayudarnos a hacer un hostel mejor".

Voluntariado entre bodegas y montañas, el atractivo para turistas extranjeros

El sistema funciona así: el hostel cuenta con empleados fijos y voluntarios, que se hospedan y trabajan allí por lo menos por un mes.

Las 30 horas semanales se reparten en 4 días, porque los otros 3 son libres, para que como turistas que son, puedan conocer Mendoza en primavera.

Entre las actividades previstas por el hostel para el voluntariado aparecen:

  • Recepción: realizar check-in y check-out y atender a los huéspedes.
  • Turno nocturno: colaborar con las tareas durante la noche.
  • Limpieza: mantener cocina, dormitorios, baños y espacios comunes.
  • Preparación del desayuno y otras tareas generales.
  • Armado de camas y mantenimiento.

Habitación, desayuno y excursiones gratis para los voluntarios

Quienes resulten seleccionados tendrán una cama en una habitación compartida con otros viajeros o integrantes del equipo.

También recibirán desayuno gratis todos los días durante la estadía y podrán utilizar sin costo la lavandería, el internet y la cocina equipada del establecimiento.

El hostel suma además otros beneficios vinculados con la experiencia de conocer Mendoza: ofrece descuentos en tours y alojamiento en otros hostales, además de excursiones y caminatas gratuitas por la ciudad.

Quiénes pueden postularse para vivir casi gratis por un mes en Mendoza

La convocatoria tiene algunos requisitos concretos:

  • Tener más de 21 años.
  • Contar con inglés intermedio o portugués intermedio.
  • Postularse de manera individual: no se aceptan parejas o dúos.
  • Comprometerse con las tareas asignadas y cumplir con los horarios.
  • Tener responsabilidad, puntualidad, compañerismo y mantener el orden.

¿Por qué “casi” gratis?

Porque hay gastos que corren por cuenta del voluntario como el viaje hasta Mendoza, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda. También el resto de las comidas del día, por fuera del desayuno.

La convocatoria ya tiene un montón de interesados y está vigente en este enlace.

En pocas palabras

  • Se buscan voluntarios: hostel en Mendoza ofrece alojamiento y desayuno a cambio de 30 horas semanales de trabajo.
  • Beneficios: alojamiento en habitación compartida, desayuno diario, uso de lavandería, internet, cocina y descuentos en tours.
  • Requisitos: ser mayor de 21 años, con inglés o portugués intermedio, postularse individualmente y tener responsabilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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