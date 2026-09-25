“¡Vení a voluntariar y conocé Mendoza!”, reza al aviso que invita a viajeros de todas partes del mundo a vivir un mes en Ciudad, con alojamiento y desayuno incluidos. ¿A cambio de qué? De trabajar.
Se buscan voluntarios para vivir en Mendoza con alojamiento incluido y 3 días libres
La convocatoria es de un hostel y los voluntarios que apliquen deben quedarse al menos un mes en Mendoza "casi gratis"
La convocatoria es para mayores de 21 años y fue lanzada por un hostel ubicado en la Ciudad de Mendoza. La propuesta busca voluntarios para trabajar, de octubre a diciembre, 30 horas semanales a cambio de la estadía, con desayuno y 3 días libres por semana.
Ofertas como esta, de destinos turísticos y paradisíacos de Argentina, Brasil, Portugal y otros países del mundo, se encuentran en la plataforma Worldpackers, que conecta a viajeros con establecimientos que ofrecen alojamiento y otros beneficios a cambio de horas de colaboración.
En Mendoza, se buscan personas "con ganas de aprender, de compartir y de ayudarnos a hacer un hostel mejor".
Voluntariado entre bodegas y montañas, el atractivo para turistas extranjeros
El sistema funciona así: el hostel cuenta con empleados fijos y voluntarios, que se hospedan y trabajan allí por lo menos por un mes.
Las 30 horas semanales se reparten en 4 días, porque los otros 3 son libres, para que como turistas que son, puedan conocer Mendoza en primavera.
Entre las actividades previstas por el hostel para el voluntariado aparecen:
- Recepción: realizar check-in y check-out y atender a los huéspedes.
- Turno nocturno: colaborar con las tareas durante la noche.
- Limpieza: mantener cocina, dormitorios, baños y espacios comunes.
- Preparación del desayuno y otras tareas generales.
- Armado de camas y mantenimiento.
Habitación, desayuno y excursiones gratis para los voluntarios
Quienes resulten seleccionados tendrán una cama en una habitación compartida con otros viajeros o integrantes del equipo.
También recibirán desayuno gratis todos los días durante la estadía y podrán utilizar sin costo la lavandería, el internet y la cocina equipada del establecimiento.
El hostel suma además otros beneficios vinculados con la experiencia de conocer Mendoza: ofrece descuentos en tours y alojamiento en otros hostales, además de excursiones y caminatas gratuitas por la ciudad.
Quiénes pueden postularse para vivir casi gratis por un mes en Mendoza
La convocatoria tiene algunos requisitos concretos:
- Tener más de 21 años.
- Contar con inglés intermedio o portugués intermedio.
- Postularse de manera individual: no se aceptan parejas o dúos.
- Comprometerse con las tareas asignadas y cumplir con los horarios.
- Tener responsabilidad, puntualidad, compañerismo y mantener el orden.
¿Por qué “casi” gratis?
Porque hay gastos que corren por cuenta del voluntario como el viaje hasta Mendoza, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda. También el resto de las comidas del día, por fuera del desayuno.
La convocatoria ya tiene un montón de interesados y está vigente en este enlace.
En pocas palabras
- Se buscan voluntarios: hostel en Mendoza ofrece alojamiento y desayuno a cambio de 30 horas semanales de trabajo.
- Beneficios: alojamiento en habitación compartida, desayuno diario, uso de lavandería, internet, cocina y descuentos en tours.
- Requisitos: ser mayor de 21 años, con inglés o portugués intermedio, postularse individualmente y tener responsabilidad.