Se buscan voluntarios para vivir en Mendoza con alojamiento incluido y 3 días libres

Se buscan voluntarios de todas partes del mundo para vivir al menos un mes en Mendoza.

En Mendoza, se buscan personas "con ganas de aprender, de compartir y de ayudarnos a hacer un hostel mejor".

Voluntariado entre bodegas y montañas, el atractivo para turistas extranjeros

El sistema funciona así: el hostel cuenta con empleados fijos y voluntarios, que se hospedan y trabajan allí por lo menos por un mes.

Las 30 horas semanales se reparten en 4 días, porque los otros 3 son libres, para que como turistas que son, puedan conocer Mendoza en primavera.

Entre las actividades previstas por el hostel para el voluntariado aparecen:

Recepción: realizar check-in y check-out y atender a los huéspedes.

realizar check-in y check-out y atender a los huéspedes. Turno nocturno: colaborar con las tareas durante la noche.

colaborar con las tareas durante la noche. Limpieza: mantener cocina, dormitorios, baños y espacios comunes.

mantener cocina, dormitorios, baños y espacios comunes. Preparación del desayuno y otras tareas generales.

y otras tareas generales. Armado de camas y mantenimiento.

Habitación, desayuno y excursiones gratis para los voluntarios

Quienes resulten seleccionados tendrán una cama en una habitación compartida con otros viajeros o integrantes del equipo.

También recibirán desayuno gratis todos los días durante la estadía y podrán utilizar sin costo la lavandería, el internet y la cocina equipada del establecimiento.

El hostel suma además otros beneficios vinculados con la experiencia de conocer Mendoza: ofrece descuentos en tours y alojamiento en otros hostales, además de excursiones y caminatas gratuitas por la ciudad.

Quiénes pueden postularse para vivir casi gratis por un mes en Mendoza

La convocatoria tiene algunos requisitos concretos:

Tener más de 21 años .

. Contar con inglés intermedio o portugués intermedio .

. Postularse de manera individual: no se aceptan parejas o dúos .

. Comprometerse con las tareas asignadas y cumplir con los horarios.

Tener responsabilidad, puntualidad, compañerismo y mantener el orden.

¿Por qué “casi” gratis?

Porque hay gastos que corren por cuenta del voluntario como el viaje hasta Mendoza, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda. También el resto de las comidas del día, por fuera del desayuno.

La convocatoria ya tiene un montón de interesados y está vigente en este enlace.