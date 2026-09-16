Buscan personas para vivir gratis en una isla dentro de un faro de 200 años: un solo requisito, la paciencia

Pero el puesto no consiste simplemente en vivir gratis en una isla. Los voluntarios deberán recibir a los visitantes, realizar recorridos y contar la historia del faro y de la navegación en la costa de Maine. También tendrán que colaborar con tareas sencillas de mantenimiento, como cortar el césped, cuidar los jardines y mantener las instalaciones en condiciones.

Una historia que comenzó hace más de 200 años

El faro de Burnt Island comenzó a funcionar en 1821, cuando el cuidador Joshua B. Cushing encendió por primera vez sus lámparas. Durante más de un siglo y medio, 30 hombres trabajaron como cuidadores del faro, hasta que la estación fue automatizada en 1988.

En 1998, la propiedad pasó al Departamento de Recursos Marinos de Maine como parte del programa Maine Lights. Actualmente, el lugar en la isla funciona como sitio histórico, educativo y turístico y forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.

La búsqueda de la pareja de cuidadores para la temporada se abre tradicionalmente a principios de año, entre enero y febrero. Los seleccionados se mudan a la isla durante la temporada de verano, aproximadamente de junio a octubre.