Buscan personas para vivir gratis en una isla dentro de un faro de 200 años: un solo requisito, la paciencia

La propuesta es particularmente llamativa. El Departamento de Recursos Marinos de Maine a dos personas una pareja, amigos, hermanos o compañeros dispuestas a pasar el verano en la isla Burnt, en Estados Unidos. Los voluntarios tendrán alojamiento durante toda la temporada en la histórica casa del antiguo cuidador del faro.
Se trata una pequeña isla ubicada frente a Boothbay Harbor. Está a unos 1.6 kilómetros de la costa y solo se puede llegar en barco o kayak. Los candidatos deberán tener interés por la historia, la narración y el entorno marino de Maine. También se valorará que tengan un trato amable y puedan mantener la calma y ser útiles frente a situaciones de estrés.
¿Qué se les ofrece a los volntarios al vivir en esta isla?
Los voluntarios se alojarán en la planta superior de la histórica Casa del Guardián de Burnt Island, que cuenta con habitaciones y baños privados. La planta baja funciona como museo público, mientras que la cocina es compartida y se encuentra en el Centro Educativo. Además, recibirán capacitación en RCP y primeros auxilios. En la isla no está permitido fumar.
Pero el puesto no consiste simplemente en vivir gratis en una isla. Los voluntarios deberán recibir a los visitantes, realizar recorridos y contar la historia del faro y de la navegación en la costa de Maine. También tendrán que colaborar con tareas sencillas de mantenimiento, como cortar el césped, cuidar los jardines y mantener las instalaciones en condiciones.
Una historia que comenzó hace más de 200 años
El faro de Burnt Island comenzó a funcionar en 1821, cuando el cuidador Joshua B. Cushing encendió por primera vez sus lámparas. Durante más de un siglo y medio, 30 hombres trabajaron como cuidadores del faro, hasta que la estación fue automatizada en 1988.
En 1998, la propiedad pasó al Departamento de Recursos Marinos de Maine como parte del programa Maine Lights. Actualmente, el lugar en la isla funciona como sitio histórico, educativo y turístico y forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.
La búsqueda de la pareja de cuidadores para la temporada se abre tradicionalmente a principios de año, entre enero y febrero. Los seleccionados se mudan a la isla durante la temporada de verano, aproximadamente de junio a octubre.
En pocas palabras
- Voluntarios buscados: Dos personas para vivir gratis en un histórico faro del siglo XIX en la isla Burnt.
- Requisitos: Interés por historia, narración y el entorno marino; calma y utilidad ante estrés.
- Tareas: Recibir visitantes, contar historia del faro, mantenimiento básico y cuidado de jardines.